反同公投兩年魔咒將解除 伴侶盟籲修法讓同婚真正平權

2018年通過的反同公投，限制了立法機關不得以「修正民法」方式來實現同性婚姻，因此立法院最終在2019年5月17日立法通過，另訂「司法院釋字第748號解釋施行法」保障同性別二人的結婚權利，並於2019年5月24日生效。依照公投法規定，依公投結果制定的法律，實施兩年內不得修正或廢止，換句話說，自明天(5月24日)起公投魔咒正式解除，同性結婚的相關規定已可回歸民法。伴侶盟今天發新聞稿表示，希望政府修法給予同婚更多權利。

伴侶盟今天發新聞稿表示，反同公投的結果，曾經深深傷害了同志與他們的至親好友，也讓捍衛性別平等教育的第一線教師感到挫折，更讓堅持捍衛婚姻平權的政治人物備感壓力。但台灣通過同婚已經兩年了，直到去年年底，有五千多對同性伴侶走入婚姻，也有數百對離開婚姻，就像所有異性戀伴侶一樣，聚散有時，台灣的家庭並沒有因此崩解。

然而同性結婚確實逐漸改變了家庭的風貌，許多家庭開始學習接納家人的同性伴侶，嘗試在婚喪禮俗中納入同性伴侶，也有更多同性伴侶開始規畫生養子女，整體而言，台灣社會因為有更多同性伴侶家庭的現身而多元豐富。

台灣兩年前通過同性婚姻樹立起亞洲第一的典範，然而行政與立法機關當初為了趕在大法官釋字第748號解釋所給予的期限內完成修法，法案內容有欠周延，造成同性婚與異性婚間巨大的權利落差，包括：跨國婚姻、無血緣收養、人工生殖、姻親關係均未臻平等。

為了爭取大法官早已肯認的「婚姻自由」與「性傾向平等」的權利，這兩年間已有眾多跨國同性伴侶透過訴訟爭取平等結婚權利。由伴盟代理的台灣與澳門跨國同性婚姻案，日前才獲得全面勝訴，還有多對同性伴侶仍在苦苦等待漫長的司法判決。除了跨國同婚，日前也有同性伴侶針對無血緣收養開啟訴訟，只為爭取和異性婚姻相同的平等成家權利。立法院也有委員提出跨國同婚與無血緣收養的相關草案。

伴侶盟表示，台灣此刻正面臨嚴峻疫情，也凸顯沒有平等成家權利的同性伴侶們所身處的結構弱勢。但好消息是反同公投的效力也在此刻消滅，過去因為公投而造成的不平等，從此刻開始，政府與立法院已可以大刀闊斧的修正。期許正式脫離反同魔咒的台灣，盡快把缺角的平權補上，讓婚姻真正平權。