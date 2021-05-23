餐廳禁內用、減少購餐接觸 連鎖餐廳得來速更夯

全國進入三級警戒，高雄市政府嚴格規定餐飲業全面禁內用，減少購餐、用餐接觸，擁有得來速服務的連鎖速食餐廳受外食族青睞，每到用餐時段，得來速車道幾乎排滿車潮，與空蕩蕩的店家形成強烈對比。

因應防疫升級，室外及營業場所都需強制戴口罩，餐飲業全面禁內用，僅能外送、外帶。許多無法提供外帶服務的店家必須暫停營業，不少店家為維持生計也符合需求，相繼推出外帶優惠。

正當餐飲業因疫情受創時，擁有得來速服務的連鎖速食餐廳，可免下車，減少購餐接觸，成為不少外食族選擇，每到用餐時段，排滿購餐車潮。

購餐民眾說，因應防疫，在外用餐限制多，室外也沒有其他方可用餐，除了買回家或辦公場所，若一人開車外出，買得來速在車內吃也方便許多，更不用擔心挨罰。