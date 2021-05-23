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百貨首家！比漾廣場實施「防疫定休日」周一周二不營業

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
比漾廣場「防疫定休日」，初步制定周一及周二為防疫定休日。圖／比漾廣場提供
比漾廣場「防疫定休日」，初步制定周一及周二為防疫定休日。圖／比漾廣場提供

響應政府防疫，以及減少員工上班移動風險，越來越多百貨商場視疫情發展自主停業。配合新北市推動三級防疫強化措施，永和的比漾廣場也推出新的防疫措施「防疫定休日」，制定周一及周二為防疫定休日，5月防疫定休日為5/24至5/25兩天，定休日全館不營業，目的讓同仁減少外出移動上班，可落實居家防疫。

比漾廣場店長許晨彥表示，會推出「防疫定休日」主要原因是因為，聽到不少專櫃同仁表示上班的路程會擔心，所以乾脆減少同仁移動的機會，並非足跡問題。初步計畫性每月定休周一、周二，將視疫情發展滾動式調整並提前公告。定休日居家防疫期間，比漾廣場將組成「品牌關懷小組」，每日主動關懷同仁及專櫃同仁自主健康管理狀態，並提醒落實防疫守則。

5月定休日後，營業時間自5/26起，營業時間為11:30至20:30。零售、餐飲、超市正常營業，專櫃同仁上班時間11:00至20:30。暫停服務項目包括3樓施舒雅、4樓喜樂時代影城、5樓Karada、9樓康樂美健康世界、B1四步書房與商場接駁車。

比漾廣場5月防疫定休日為5/24至5/25兩天，全館不營業。圖／比漾廣場提供
比漾廣場5月防疫定休日為5/24至5/25兩天，全館不營業。圖／比漾廣場提供

疫情 健康管理

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