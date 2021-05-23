週一鋒面接近 若降集水區能稍緩解

週一起有鋒面接近，全台都有機會降雨。氣象局表示，24日晚間起鋒面開始接近台灣。氣象專家吳德榮指出，24日晚至26日滯留鋒在台灣徘徊，各地有局部陣雨或雷雨。台灣整合防災工程公司總監賈新興受訪表示，24日鋒面在靠近過程中有減弱的趨勢，能否緩解水情，要看實際降雨位置能否下在水庫集水區。

週一晚間鋒面報到

氣象局表示，24日白天花東地區有局部短暫陣雨，其他地區天氣晴朗，但中午過後北部、宜蘭地區及其他山區有局部雷陣雨，且當日晚間起由於鋒面又開始接近，北部晚間仍持續有短暫陣雨。

中央大氣系兼任副教授吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，24日晚至26日滯留鋒在台灣徘徊，各地有局部陣雨或雷雨，注意較大雨勢。27日至29日滯留鋒北移至北部海面，天氣炎熱，要注意防曬、防中暑；但大氣仍不穩定，午後山區有局部短暫陣雨。

能否緩解旱情未定

台灣整合防災工程公司總監賈新興表示，24日雖有鋒面接近，但因為太平洋高壓勢力實在太強，鋒面靠近過程有減弱的趨勢。24日、25日的降雨型態，仍以午後的陣雨或雷雨為主，且降雨以北部、中部山區為主。對於這次鋒面帶來的降雨能否緩解水情，賈新興說，主要仍要看實際降雨的位置是否能下在水庫集水區，但旱情短時仍無解。

至於月底的鋒面，賈新興指出，因為預報不確定性仍高，需要再觀察；根據水利署資料估計，月底如果水庫集水區平均累積降雨量不到100毫米，可能會進入下一階段的限水，將自6月1日起新竹地區由減量供水橙燈調整為分區供水紅燈，苗栗、台中及北彰化地區延長分區供水停水時間8小時。

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