快訊

最後「昭和優雅男」：古畑任三郎的推理落幕

5月24日疫情懶人卡／友達新竹廠1員工染疫 北市警急尋31確診失聯者

聽新聞
test
0:00 / 0:00

週一鋒面接近 若降集水區能稍緩解

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
氣象局表示，24日晚間起鋒面開始接近台灣。(photo by pxhere)
氣象局表示，24日晚間起鋒面開始接近台灣。(photo by pxhere)

週一起有鋒面接近，全台都有機會降雨。氣象局表示，24日晚間起鋒面開始接近台灣。氣象專家吳德榮指出，24日晚至26日滯留鋒在台灣徘徊，各地有局部陣雨或雷雨。台灣整合防災工程公司總監賈新興受訪表示，24日鋒面在靠近過程中有減弱的趨勢，能否緩解水情，要看實際降雨位置能否下在水庫集水區。

週一晚間鋒面報到

氣象局表示，24日白天花東地區有局部短暫陣雨，其他地區天氣晴朗，但中午過後北部、宜蘭地區及其他山區有局部雷陣雨，且當日晚間起由於鋒面又開始接近，北部晚間仍持續有短暫陣雨。

中央大氣系兼任副教授吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，24日晚至26日滯留鋒在台灣徘徊，各地有局部陣雨或雷雨，注意較大雨勢。27日至29日滯留鋒北移至北部海面，天氣炎熱，要注意防曬、防中暑；但大氣仍不穩定，午後山區有局部短暫陣雨。

能否緩解旱情未定

台灣整合防災工程公司總監賈新興表示，24日雖有鋒面接近，但因為太平洋高壓勢力實在太強，鋒面靠近過程有減弱的趨勢。24日、25日的降雨型態，仍以午後的陣雨或雷雨為主，且降雨以北部、中部山區為主。對於這次鋒面帶來的降雨能否緩解水情，賈新興說，主要仍要看實際降雨的位置是否能下在水庫集水區，但旱情短時仍無解。

至於月底的鋒面，賈新興指出，因為預報不確定性仍高，需要再觀察；根據水利署資料估計，月底如果水庫集水區平均累積降雨量不到100毫米，可能會進入下一階段的限水，將自6月1日起新竹地區由減量供水橙燈調整為分區供水紅燈，苗栗、台中及北彰化地區延長分區供水停水時間8小時。

【更多精采內容，詳見

水庫 吳德榮 氣象局

延伸閱讀

梅雨鋒下周三起影響台灣 吳德榮指這幾天可望明顯降雨

未來十天偶有午後雨 吳德榮：旱象仍無解

高溫上看39度！吳德榮：下周二起降雨機率高

爆熱天氣持續！西半部飆38度 這天開始才有午後對流

相關新聞

「滯留鋒」接近 吳德榮：白天不穩定有局部陣雨或雷雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(24日)晨觀測資料顯示，台灣上空有消散中的高...

下雨了！德基小進帳 石門蓄水史上第2低

中部最近有下雨，讓台中德基水庫「小進帳」，昨蓄水率1.21%，但仍擔心水位下降造成邊坡崩塌，影響水質濁度；桃園雖一度有雷...

健康主題館／防新冠病毒跟回家 進門前先噴酒精消毒

台灣疫情進入第三級警戒，許多人在家上班上課，但仍有不少人堅守工作崗位，一般人在外面接觸很多東西，很害怕把病毒帶回家，居家...

二手書也要防疫！ 新增21天靜置期、改線上挑書+宅配

二手書買賣已成台灣書市重要的交易型態，相較於新書，二手書在疫情期間更令人擔憂接觸傳染問題。疫情升級，二手書店紛紛採取新增...

母語衛教、直播帶體操…疫情之下有溫度的守護

原民部落有許多長者甚少戴口罩，疫情爆發後，長輩們雖知道要戴口罩，但實名制怎麼買？口罩正反面與上下如何分？許多人搞不懂，甚至把口罩洗一洗曬乾後重複使用。屏東縣瑪家鄉衛生所為了指導口罩正確使用法及購買流程，同時宣導防疫及避免群聚等規定，邀族內長輩當演員，透過族語宣講衛教，效果出奇的好。

優人物／返鄉創生鹽埕的婚紗店孫子 邱承漢

鹽埕第一公有市場平日的午后，早市的喧囂暫歇，有點幽暗，兩側商店街有店主搬了板凳坐門口聊天。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。