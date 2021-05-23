石門水庫蓄水率剩9%邊緣史上第二低 盼明鋒面報到解渴

原民部落有許多長者甚少戴口罩，疫情爆發後，長輩們雖知道要戴口罩，但實名制怎麼買？口罩正反面與上下如何分？許多人搞不懂，甚至把口罩洗一洗曬乾後重複使用。屏東縣瑪家鄉衛生所為了指導口罩正確使用法及購買流程，同時宣導防疫及避免群聚等規定，邀族內長輩當演員，透過族語宣講衛教，效果出奇的好。

2021-05-24 07:10