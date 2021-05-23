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石門水庫蓄水率剩9%邊緣史上第二低 盼明鋒面報到解渴

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
石門水庫。記者朱冠諭／攝影
石門水庫。記者朱冠諭／攝影

截至今天上午12點，石門水庫蓄水量僅剩9.1%、1840萬噸，水位剩204公尺。北水局表示，這是建庫以來第2低蓄水量，距離歷史最低僅差約840萬噸。桃園水情燈號是否將進入紅燈？北水局副局長郭耀程表示，旱災中央災害應變中心會滾動式檢討，應對水情變化。

石門水庫歷史最低的蓄水量是2002年，當時僅剩下蓄水量僅剩4.9%、1000萬噸。儘管桃園前天深夜下起雷雨，郭耀程說，大部分的雨水都下在平地，或許對桃三灌區、埤塘蓄水有些許幫助，但石門水庫幾乎沒有進帳。

雖然水庫進帳有限，但下週水氣可望增加。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，明晚至周三會有滯留鋒在台灣徘徊，各地有局部陣雨或雷雨。氣象局表示，鋒面受到高壓減弱，會漸漸靠近台灣，雖然會帶來水氣但還是要配合熱力作用，降雨才會比較豐沛。

石門水庫 吳德榮 氣象局

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