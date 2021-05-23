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陽明山封園首日遊客仍上山 網批：非展現爬山意志時候
國內本土疫情嚴峻，全國發布三級警戒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中呼籲民眾周末假日盡量待在家，陽明山國家公園昨也同步封閉園區涼亭及休憩據點，但封園首日仍有不少民眾照常進出，陽管處表示，若有民眾不戴口罩闖進封閉涼亭者，將依法處3000至1萬5000元罰鍰。
陽明山國家公園昨晚於臉書及觀光公告，包含擎天崗、冷水坑、小油坑、大屯、二子坪、龍鳳谷、硫磺谷等遊憩據點，，為配合政府防疫措施，將同步封閉園區涼亭及休憩據點。
陽管處呼籲，山友近期盡量留在家中減少上山，若要上山須戴口罩，切勿群聚，保七總隊第四大隊陽明山分隊也會加強園內巡查，若發現有民眾未戴口罩、闖入封閉涼亭者，將依法處3000至1萬5000元罰鍰。
但從陽明山國家公園的二子坪、冷水坑及小油坑停車場的即時影響可以看到，停車場仍停了不少車輛，且陸續都有車輛進出，不少網友紛紛留言表示，「全民防疫，現在不是展現爬山意志的時候」、「步道都該封起來」、「支持加強取締」。
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