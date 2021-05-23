影／怕遊客不聽話又群聚 合歡山武嶺亭今封了

國內疫情嚴峻，疫情指揮官陳時中、總統蔡英文接連為此特別呼籲民眾周末避免外出群聚，市區街頭雖冷清，人車卻湧入陽明山、合歡山，停車場車輛不少，甚至有人脫口罩自拍，恐成防疫破口，合歡山武嶺亭今索性封閉，警方也加強宣導。

國內本土確診案例連7天破百，病例數居高不下，甚至在各縣市多點爆發，陳時中在前天（21日）防疫記者會上一再呼籲，希望國人在周末（22、23日）減少外出，將人員流動降到最低，逐漸切斷將感染鏈切斷，蔡英文也拜託民眾別出門。

台北、新北等各地鬧區街頭，人潮明顯冷清，甚至淨空，不少人以為中央呼籲奏效，未料昨打開陽明山、合歡山等山區即時影像一看，還是有民眾上山踏青，停車場仍有不少人車，甚至有人為了拍照脫下口罩，群聚行為也遭外界質疑不適當。

而為降低民眾遊興，並縮短在景點停留時間，同時避免人員群聚，太魯閣國家公園管理處今在合歡山地標「武嶺亭」拉上警示封鎖線並公告，「因應COVID-19疫情，戶外遊憩據點：戶外單一出入口型遊憩據點全面關閉」，以禁止遊客進入。

太管處合歡山管理站表示，因不少遊客會在武嶺亭拍照，甚至脫口罩，經與東勢林管處討論後決定封閉，今天一早就依法張貼公告，避免又有遊客上武嶺亭群聚，停車場則考量用路人有休息或如廁需求，不封閉，但加強宣導及車輛容留管控。