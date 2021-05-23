快訊

隔離單也塞車！確診者家人趴趴走恐成破口 千人社區大恐慌

高中免試入學因疫延後1周 7月13日放榜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／怕遊客不聽話又群聚 合歡山武嶺亭今封了

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
疫情期間仍有遊客上山，合歡山武嶺亭今起封閉，以避免群聚。圖／仁愛警分局提供
疫情期間仍有遊客上山，合歡山武嶺亭今起封閉，以避免群聚。圖／仁愛警分局提供

國內疫情嚴峻，疫情指揮官陳時中、總統蔡英文接連為此特別呼籲民眾周末避免外出群聚，市區街頭雖冷清，人車卻湧入陽明山、合歡山，停車場車輛不少，甚至有人脫口罩自拍，恐成防疫破口，合歡山武嶺亭今索性封閉，警方也加強宣導。

國內本土確診案例連7天破百，病例數居高不下，甚至在各縣市多點爆發，陳時中在前天（21日）防疫記者會上一再呼籲，希望國人在周末（22、23日）減少外出，將人員流動降到最低，逐漸切斷將感染鏈切斷，蔡英文也拜託民眾別出門。

台北、新北等各地鬧區街頭，人潮明顯冷清，甚至淨空，不少人以為中央呼籲奏效，未料昨打開陽明山、合歡山等山區即時影像一看，還是有民眾上山踏青，停車場仍有不少人車，甚至有人為了拍照脫下口罩，群聚行為也遭外界質疑不適當。

而為降低民眾遊興，並縮短在景點停留時間，同時避免人員群聚，太魯閣國家公園管理處今在合歡山地標「武嶺亭」拉上警示封鎖線並公告，「因應COVID-19疫情，戶外遊憩據點：戶外單一出入口型遊憩據點全面關閉」，以禁止遊客進入。

太管處合歡山管理站表示，因不少遊客會在武嶺亭拍照，甚至脫口罩，經與東勢林管處討論後決定封閉，今天一早就依法張貼公告，避免又有遊客上武嶺亭群聚，停車場則考量用路人有休息或如廁需求，不封閉，但加強宣導及車輛容留管控。

但今天仍有不少車輛上山，武嶺、合歡山遊客服務中心等停車場仍車輛進入停放，仁愛警分局為此派員駐守合歡山周邊景點，警方表示，除呼籲勸導戴口罩，並保持社交距離，同時查察車內民眾是否有依規定戴口罩，若違法就依法開罰送辦。

疫情期間仍有遊客上山，合歡山武嶺亭今起封閉，以避免群聚。圖／仁愛警分局提供
疫情期間仍有遊客上山，合歡山武嶺亭今起封閉，以避免群聚。圖／仁愛警分局提供
疫情期間仍有遊客上山，合歡山武嶺亭今封閉避免群聚，警方則到場加強防疫宣導。圖／仁愛警分局提供
疫情期間仍有遊客上山，合歡山武嶺亭今封閉避免群聚，警方則到場加強防疫宣導。圖／仁愛警分局提供
疫情期間仍有遊客上山，合歡山武嶺亭今起封閉，以避免群聚。圖／仁愛警分局提供
疫情期間仍有遊客上山，合歡山武嶺亭今起封閉，以避免群聚。圖／仁愛警分局提供
疫情期間仍有遊客上山，但合歡山遊客服務中心停車場仍有不少車輛。圖／翻攝自「公路總局即時影像」
疫情期間仍有遊客上山，但合歡山遊客服務中心停車場仍有不少車輛。圖／翻攝自「公路總局即時影像」

合歡山 口罩 武嶺

延伸閱讀

台灣疫苗短缺 孫大千要陳時中回應10大質疑

上海復星願提供台BNT疫苗 陳時中：沒人來申請

校正回歸炸鍋 公信力打問號？

321+400例 「校正回歸」雙北不甩

相關新聞

枯旱嚴重！嘉縣仁義潭水庫底淹沒區 消失聚落遺跡浮現

旱象水情嚴峻，嘉義地區水情燈號已從黃燈減壓供水，轉為橙燈減量供水，民生工業用水水庫番路鄉仁義潭與嘉義市蘭潭，母子水庫串聯...

影／怕遊客不聽話又群聚 合歡山武嶺亭今封了

國內疫情嚴峻，疫情指揮官陳時中、總統蔡英文接連為此特別呼籲民眾周末避免外出群聚，市區街頭雖冷清，人車卻湧入陽明山、合歡山...

救護車載送疑似病患不能開冷氣熱爆 台南首創冷凝背心

天氣炎熱但疫情嚴峻，載送疑似個案的救護車相關人員，不僅不能開冷氣避免傳染，還要穿厚重的隔離衣，已經不是汗流浹背能夠形容，...

台積電捐贈8座零接觸行動篩檢站 第一站給台南保障南科

台積電慈善基金會捐助全台8座零接觸行動採檢站，首座將捐給台南，台南市政府上午感謝台積電，未來將配置在南科，保護南科產業的...

台南確診個案去過這個地方引發恐慌 衛生局電話被打爆

台南市政府昨天公布案3615足跡，其中包括安南區果菜市場等地點，由於安南果菜市場平常人潮眾多，公布後引發恐慌，不僅台南市...

疫情緊繃 白河區公所明啟動異地辦公

國內疫情持續嚴峻，台南市政府白河區公所明（24）日起啟動異地辦公政策，部份公所人員將分派至白河育樂中心第二辦公室，另目前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。