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不戴口罩要請全村吃魯肉飯！令人會心一笑的原鄉宣導版
疫情緊繃，台東縣太麻里鄉金崙部落青年會近日在部落口設置宣導告示，如違反規定未戴口罩要請全村吃魯肉飯，還要用「咬人狗」打嘴巴。金崙村長、前青年會長陳志偉說，近期部落裡仍有許多遊客，經常不戴口罩，弄得大家很緊張，年輕人提供創意設看板，希望能有效果。
金崙青年會設置的看板中，有2處非常有意思，一處寫著「請部落族人及旅外朋友進出村莊配戴口罩，未配合者咬人狗打嘴巴」，另一處則寫著「防疫期間請配戴口罩，保護你和我，未戴口罩者請全村吃魯肉飯」，讓人會心一笑。
不過第一個看板可能要當地人才懂，很多外地人斷句成「未配合者咬人，狗打嘴巴」，其實咬人狗是當地一種植物，打中身體會發癢，是用來打小孩的。
陳志偉說，西部疫情嚴峻，很多遊客像避難一樣跑到台東住宿，部落族人都非常謹慎，也派人巡查勸導，但有的遊客很不好，經常在戶外聚集泡茶群聚，有些人還不戴口罩。目前青年會計畫抓到族人未戴口罩先登記，等疫情過後就要請全村吃魯肉飯，金崙村人口約2千人。
他說，目前大眾溫泉池雖已關閉，但部落曾和業者商量是否可能暫停攬客，業者卻還是在做生意，偏偏遊客又不自律，族人很擔心會成為部落防疫破口，因為不曉得裡面有沒有人確診，足跡如何，「真的很奇怪，都不會替大家想，我們又無法強制，弄得大家都那麼緊張」。
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