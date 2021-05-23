二手書也要防疫！ 讀冊生活二手書買賣 新增靜置期

二手書買賣已成台灣書市重要的交易型態，相較於新書，疫情期間令人擔憂二手書的接觸傳染問題。疫情升級，經營二手書的TAAZE讀冊生活網站（ www.taaze.tw ），宣布二手書買賣將新增靜置期，靜置期過後再進行驗收上架作業。二手書賣家收到二手書進倉通知後，約需3至45個工作天上架。

二手書網路買賣是讀冊最受歡迎的服務。讀冊表示，為使消費者防疫安心購物，賣家代售之二手書進倉後，將新增靜置期再進行驗收上架作業。二手書賣家收到二手書進倉通知後，約需3至45個工作天上架。此外。讀冊生活新增7-11門市取貨服務，但若因防疫措施超商門市有暫停服務或異動營業時間的情形，取貨及寄送二手書將依門市狀況為準。

此外，讀冊聯合多家出版社辦理全書系防疫書展。邀來時報出版、聯合文學、悅知文化、秀威資訊、東美出版、大是文化、立村文化、九歌出版、新雨、遠景出版等出版社，舉辦疫期全書系優惠全數79折。針對小孩不能上學，也有上誼出版社的防疫必備錦囊書展，針對0~3歲、3~8歲在家自學不無聊書單。讀冊網站也精選防疫商品，包含薄膜口罩、高效防護口罩、有機棉口罩等。

讀冊表示，當政府宣布疫情進入三級警戒，讀冊除了物流進出貨作業特別添購臭氧機設備防疫，其他員工也由公司補貼申請ADSL以不出門在家遠距上班為主。客服中心作業調整，暫停電話諮詢的服務，建議消費者使用客服信箱洽詢。