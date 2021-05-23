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全台9縣市發布高溫資訊 台南高雄將飆38度

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
中央氣象局發布高溫資訊。圖／取自氣象局網站
中央氣象局發布高溫資訊。圖／取自氣象局網站

根據中央氣象局觀測資料顯示，上午9時50分高雄內門已出現37.4高溫。氣象局今天上午發布高溫資訊，天氣晴朗炎熱，今日中午前後台南市、高雄市近山區或河谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；嘉義市地區，台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；彰化縣近山區或河谷為黃色燈號，提醒民眾注意。

氣象局提醒，避免戶外活動，若必要外出時請注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。進入室內，採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷並妥善安置老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

高溫 氣象局 嘉義 天氣動態

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