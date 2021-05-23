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毛豬拍賣價漲破80元 豬農：豬源少進口黃豆玉米飼料漲

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣市肉品市場毛豬拍賣價，昨天都漲破80元大關，接下來端午節需求豬肉高峰，短期內豬價看漲不跌。圖／聯合報資料照片
嘉義縣市肉品市場毛豬拍賣價，昨天都漲破80元大關，接下來端午節需求豬肉高峰，短期內豬價看漲不跌。圖／聯合報資料照片

美國萊豬元月開放進口後，就傳出國產豬會漲價，最近新冠肺炎疫情延燒，全台防疫升到三級，許多餐廳飯店停業，學校停課團膳停止，但嘉義縣市肉品市場毛豬拍賣價，昨天都漲破80元大關，接下來端午節需求豬肉高峰，短期內豬價看漲不跌。

豬價為何漲破80元？全國養豬協會理事林秋桂說，天氣炎熱，豬食量少，豬源少，加上全球新冠肺炎疫情，運費漲，進口黃豆、玉米價格不斷攀升，加重養豬成本負擔。

林秋桂表示，目前全台防疫升級，民眾大多在家料理煮食，冷凍豬肉加工需求增加，豬肉需求多，豬源供給少，拍賣價上漲，雖然毛豬拍賣價漲到80元，但豬農利潤並不多，另，雖然新冠肺炎非人畜共同傳染病，但因應疫情嚴峻，豬農都加強防疫措施，希望政府讓豬農可以施打公費疫苗。

昨天嘉義縣肉品市場拍賣頭數497頭，平均重量121.1公斤，拍賣價81元；嘉義市肉品市場拍賣頭數481頭，平均重量128.3公斤，拍賣價81.94元；拍賣價漲，肉攤大多自行吸收，未將漲價反應在零售價。

新冠肺炎 疫情 嘉義

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