同婚合法2周年 政院：逾6成民眾支持同性婚姻

同性婚姻合法化在「司法院釋字第748號解釋施行法」通過後，明將滿2周年。行政院性別平等處今表示，經過性平觀念民意調查顯示，民眾對於各面向的性別平等觀念皆有提升，尤其以「同性伴侶應該享有合法結婚權利」的同意度增加最多，已超過6成民眾表示支持。

為了解民眾對性別平等觀念相關議題的態度，行政院自5月13日至15日辦理性別平等觀念電話民意調查，此次調查包含民眾對於性別平等、婚姻、同性戀、跨性別者的態度及促進性別平等措施的同意度。

性平處指出，截至4月30日止，我國已有5871對同性伴侶登記結婚。據本次調查顯示，民眾認同同性伴侶應享有合法結婚權利者持續提升，達60.4%，較2018年調查的37.4%，提升23個百分點；也較去年調查，提升7.9個百分點。

此外，67.2%的民眾同意「同性配偶應該有領養小孩的權利」，72.2%民眾同意「同性配偶一樣能把孩子教養好」，顯見同性伴侶享有平等成家權利的觀念，已逐漸被民眾認同及尊重。

性平處表示，在民眾對跨性別者的了解及友善程度方面，調查顯示，有65.1%的民眾同意「可以與跨性別者使用同一個公共廁所」，較去年調查增加3.1個百分點，76%的民眾同意「跨性別者可以選擇自己最舒服自在的打扮在學校讀書或在職場工作」，更有高達88.9%民眾認為「可以與跨性別者當同事」，可見民眾對跨性別者的友善程度持續提升。

在性別刻板印象方面，80%的民眾不同意「太太應該比先生花更多時間在做家事」，93.7%民眾不同意「女性不適合念理工科系」，89%民眾同意「女性和男性一樣適合當高階主管」。另有35.7%的民眾同意「男性比女性適合當公車司機」，與去年調查相較之下，已下降5.9個百分點。

性平處表示，行政院推動「去除性別刻板印象與偏見」性別平等重要議題，致力消除對男女任務定型所產生的偏見，促進民眾對多元性別及多元家庭的認識與接受度，引導相關部會制定友善措施及宣導認識不同性別及多元家庭的處境。

性平處表示，透過此項定期民調，可看出國人性別平等的觀念已有持續進步，未來將積極推動相關措施，營造性別平等的公義社會。

此次調查對象為年滿20歲以上的民眾，以電話訪問（CATI）方式進行隨機抽樣調查，於5月13日至15日間執行，共計完成有效樣本1080份，以95%信賴度估計，抽樣誤差約為±2.98個百分點。