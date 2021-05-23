不只腐女興奮、直男直女也快被掰彎！十大BL台劇「羞到臉頰發燙」

旁邊有人不要偷看（羞羞臉

近年以同志故事為主軸的戲劇作品越來越精彩，台灣高質量BL劇一部接著一部推出，不僅腐女開心到起飛，精緻程度甚至連直男直女們都感覺自己要被掰彎啦！>///<

DailyView網路溫度計就要來介紹根據《KEYPO大數據關鍵引擎》統計出十大討論度超夯的BL台劇。主演群們不只純純愛戀，更誠意滿滿的獻上熱血激情愛慾場面，從輕吻、激咬到床戲，親密戲份通通跑不掉，光想就讓人鼻血直流！

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第十名：深藍與月光

CP主演：陳彥名Ｘ王庭勻

堪稱一劇定天下《深藍與月光》，推出時在台灣引起相當大的騷動！輕佻文武雙全高富帥X憂鬱系文藝美術青年，這樣的配對是不是就讓你心癢癢？

當然囉，令人心癢的不只兩位帥哥主演，在劇情中充滿四角感情糾葛，有激情、有愛戀也有遺憾，主角蘇海青與言飛在第一集失控擁吻後卻不斷錯過彼此，無法相愛，兜兜轉轉後終於修成正果——雖然有人為情愉快也有人受了情傷，但這就是愛啊～

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第九名：饞上你

CP主演：邱昊奇Ｘ范成章、宋亞倫Ｘ祐琋

甜點師與網紅歌手的組合，一聽就覺得好浪漫！外型冷豔高傲的宋一凡（邱昊奇飾）碰上性格暖男的歌手于凱恩（范成章飾），兩個人如同劇名般甜蜜的互動融化了粉絲的心。

從初戀到三角戀的過程也讓劇迷好揪心，恨不得當上編劇好好幫他們梳理感情啊～（忍不住激動）戲裡還有共浴和裸上身親密戲的橋段，甜膩中又帶點慾望，迷倒粉絲通通心動到不行！

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第八名：2020因為愛你

CP主演：李時剛Ｘ徐謀俊、張又瑋Ｘ郭宇宸、黃士杰Ｘ蘇葦華

豪門企業、家族鬥爭、重組家庭…這不就是好看的爆款劇經典標配嗎！劇情豐富度滿滿，共有三對CP來讓大家迷戀（？），整個就是超符合廣大觀眾們的心願啊！

大哥、二哥與小弟都有小情人，不用搶破頭（喂），三對情侶個性不同，相處模式也有各自的特色，不管是成熟派、野獸派還是清純派，多種願望一次滿足！

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第七名：History2《越界》

CP主演：盧彥澤Ｘ范少勳、楊孟霖Ｘ施柏宇

有在追BL劇的太太們一定聽過History的名號，畢竟系列作品都好好看啊～第二季的《越界》描述不良少年為愛改變的過程，對戀愛的刻畫直戳人心，加上劇情送你一整隊高挑帥氣的排球男孩，不看主角們談戀愛也可以看小鮮肉顧眼睛，何樂不為？

該劇還入圍53金鐘迷你劇集獎，開播以來同人作品源源不絕地湧現，你就知道它有多成功啦～

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第六名：酷蓋爸爸

CP主演：謝佳見Ｘ林輝煌

近年亞洲唯一講述同志家庭育兒的網路劇，比起浪漫的小情小愛，《酷蓋爸爸》加入了家庭、同志育兒等元素，不只更貼近現實生活，也讓通過同志婚姻法案的台灣，得以窺見同志家庭的樣貌。

《酷蓋爸爸》不只著重在戀人本身，也從周遭親友的角度切入，更全面詮釋了同志題材在日常生活中的樣貌，呈現不分異同家庭皆會出現的酸甜苦辣，值得一看！養眼部分也有大尺度床戲讓小編看了臉超紅，推薦給大家！

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第五名：History3《那一天》

CP主演：宋緯恩Ｘ黃雋智、劉韋辰Ｘ張瀚元

同樣是History系列，這次是校園愛情劇的經典配對，那就是放蕩不羈的校霸配上高冷學霸啦！從誤會對立到不打不相識、最後激情相愛，融化冰山的過程雖然老梗，但經典總是有值得被傳頌的地方！

雖然劇情設定、攻受搭配符合大眾胃口，但《那一天》的結局可是吵得轟轟烈烈——你說為什麼？小編才不爆雷，想知道就趕快追起來XD。

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第四名：《永遠的第一名》No1. For You

CP主演：林子閎Ｘ楊宇騰

你的心裡是否有過一直苦苦追尋的對象嗎？周書逸（楊宇騰飾）有，那就是讓自己永遠只能排名第二的高仕德（林子閎 飾）！

青梅竹馬加上死對頭的設定讓人越看越可愛，從試探到純愛，爆發告白時在天橋上熱烈的接吻，都能看出角色情感的變化，接續的系列作時間線橫跨5年，兩位主角的的心境變化令人看得津津有味。

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第三名：History3《圈套》

CP主演：徐鈞浩Ｘ吳承洋、卞慶華Ｘ陳廷軒

黑道少主X正義刑警，這種背德的關係是不是讓你小鹿亂撞起來了呢？可惡！這種禁忌感簡直正中小編的口味啊！

不同於單純的戀愛劇，History3《圈套》加入了警匪劇情，讓主角們間的愛恨情仇更有深度，這種相愛相殺、起初不順眼到滿眼都是你的變化最可愛啦！History系列品質保證，還沒看過的你快來踏入這「愛情圈套」吧！

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第二名：《第二名的逆襲》Fighting Mr. 2nd

CP主演：林子閎Ｘ楊宇騰

該劇與排名第四的《永遠第一名》屬系列作，場景也從青春校園變為職場，有追「第一名」的你，一定對當時劇中留下的伏筆感到期待吧～畢竟結局斷在那也太狠心了QQ（良心不爆雷）

「第一名」的結尾安排了誤會讓周書逸由愛生恨，兩人畢業五年後於職場相遇，但萬年第二的周書逸早已不是當年的小白兔，開頭就給高仕德來個下馬威，《第二名的逆襲》劇名取得名符其實，等你來看小受如何絕地大反攻！

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第一名：HIStory4《近距離愛上你》

CP主演：涂善存Ｘ陳立安、安俊朋Ｘ林嘉威

第一名又是我們的History系列啦，榜首就是最新的《近距離愛上你》，這次雙CP同樣看點滿滿，繼兄弟什麼的讓千萬腐女們都想直喊犯規啊！

不管是安俊朋、林嘉威這對繼兄弟的酒後意亂情迷的「佔有羞羞」，還是塗善存撩撥人心的挑逗舔吻，以及陳立安被下藥，在塗善存面前躺在浴缸喘息嬌嗔磨蹭，都讓人看得臉紅心跳！有虐又有甜的劇情，太太們的小心臟還受得住嗎？（小編先去擦鼻血啦）

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年05月21日至2021年05月20日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『BL台劇』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



