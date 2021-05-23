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未經校正的模式預報 鄭明典：明天午後對流似乎較明顯

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
今天起至周三降水預報。圖／取自鄭明典臉書
今天起至周三降水預報。圖／取自鄭明典臉書

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，未經校正的模式預報，明天的午後對流似乎比較明顯，不過，統計校驗顯示，這個模式有點過度反應午後對流。縱使過度反應，還是看不出來周二有什麼特別。

網友打趣表示，「雨若下得太大，就回歸校正一下，雨若下得不如預期，就校正回歸一下」、「沒關係，不準明天可以再校正回歸」、「局長，沒關係，有一種叫做校正回歸」、「意思是周二雷聲大雨點小嗎？」

氣象局說，今天花東地區仍有局部短暫陣雨，其他地區天氣大致晴朗，午後各地山區及大台北、宜蘭接近山區的地方也會有局部的雷陣雨；氣溫方面則持續炎熱，西半部高溫普遍達33至35度，中南部近山區或河谷高溫更可能超過36度，尤其台南、高雄有局部38度以上極端高溫發生的機率，東半部地區高溫亦有30、31度。

明天白天花東地區有局部短暫陣雨，其他地區天氣晴朗，但中午過後北部、宜蘭地區及其他山區有局部雷陣雨；明晚起由於鋒面又開始接近，北部地區晚間仍持續有短暫陣雨；這天金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返留意航班資訊。

周二、周三鋒面影響，北部及東半部地區水氣增，北臺灣地區有短暫陣雨或雷雨，花東地區有局部短暫陣雨，中南部為多雲午後有局部短暫雷陣雨。

周四鋒面遠離，台灣附近環境風場偏西南風，僅南部地區有零星短暫陣雨，其他地區也會轉為多雲到晴的天氣，午後西半部山區及宜蘭地區有局部短暫雷陣雨。

周五、周六西南風帶來的水氣稍微增多，中部、南部地區會有些局部的短暫陣雨或雷雨，北部及東半部則為多雲午後有雷陣雨的天氣型態。

30日至6月1日鋒面接近或影響，各地天氣不穩定，降雨機率較高；鋒面南下影響台灣的時間、帶來雨勢的多寡仍有許多變數，預報可能會再調整。

高溫

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