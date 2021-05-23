宜花連3震！規模4.4地震近半台灣有感 最大震度4級
今天凌晨至清晨，宜花接連發生3起地震。中央氣象局凌晨1時44分發布小區域有感地震報告，在宜蘭縣政府南偏東方40.1公里 ，位於台灣東部海域，出現芮氏規模3.4地震，地震深度：17.6公里，宜蘭縣3級、花蓮縣1級。
接著凌晨3時57分，氣象局發布第35號顯著有感地震報告，在花蓮縣政府西南方20.8公里 ，位於花蓮縣秀林鄉，發生芮氏規模4.4地震，地震深度22.1公里。花蓮縣4級、南投縣3級、台中市2級、宜蘭縣2級、雲林縣1級、苗栗縣1級、彰化縣1級。
最近一次則是清晨5時34分，氣象局發布小區域有感地震報告，在宜蘭縣政府南偏東方37.1公里 ，位於台灣東部海域，出現芮氏規模4.1地震，地震深度28.9公里，宜蘭縣2級、花蓮縣2級。
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