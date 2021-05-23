要下雨了！吳德榮：明晚滯留鋒抵達 注意較大雨勢

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天滯留鋒在北部海面，台灣附近水氣較多，有局部短暫陣雨或雷雨，以午後山區為主，部分平地有受影響的機率。各地高溫炎熱，要注意防曬、防中暑。北部23至35度，中部24至38度，南部24至39度，東部23至36度。

吳德榮說，明滯留鋒接近，不穩定度提高，有局部陣雨或雷雨的機率，並有較大雨勢。明晚至周三滯留鋒在台灣徘徊，各地有局部陣雨或雷雨，注意較大雨勢。周四、周五滯留鋒北移至北部海面，相對空檔，天氣炎熱、要防曬、防中暑；但大氣仍不穩定，午後山區有局部短暫陣雨。

他說，由於理論上的限制，愈接近模式末期的模擬，不確定性愈大。各國模式對於滯留鋒何時再重返台灣，例如美國模式(GFS)在周五，但歐洲模式在周六，以及重返時的結構、強度又如何，也皆模擬出不同的結果。尚在調整中，應持續觀察。