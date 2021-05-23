快訊

隔離單也塞車！確診者家人趴趴走恐成破口 千人社區大恐慌

高中免試入學因疫延後1周 7月13日放榜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

要下雨了！吳德榮：明晚滯留鋒抵達 注意較大雨勢

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
今天白天各地天氣。圖／取自氣象局網站
今天白天各地天氣。圖／取自氣象局網站

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天滯留鋒在北部海面，台灣附近水氣較多，有局部短暫陣雨或雷雨，以午後山區為主，部分平地有受影響的機率。各地高溫炎熱，要注意防曬、防中暑。北部23至35度，中部24至38度，南部24至39度，東部23至36度。

吳德榮說，明滯留鋒接近，不穩定度提高，有局部陣雨或雷雨的機率，並有較大雨勢。明晚至周三滯留鋒在台灣徘徊，各地有局部陣雨或雷雨，注意較大雨勢。周四、周五滯留鋒北移至北部海面，相對空檔，天氣炎熱、要防曬、防中暑；但大氣仍不穩定，午後山區有局部短暫陣雨。

他說，由於理論上的限制，愈接近模式末期的模擬，不確定性愈大。各國模式對於滯留鋒何時再重返台灣，例如美國模式(GFS)在周五，但歐洲模式在周六，以及重返時的結構、強度又如何，也皆模擬出不同的結果。尚在調整中，應持續觀察。

吳德榮 防曬 中暑 天氣動態

延伸閱讀

梅雨鋒下周三起影響台灣 吳德榮指這幾天可望明顯降雨

未來十天偶有午後雨 吳德榮：旱象仍無解

高溫上看39度！吳德榮：下周二起降雨機率高

爆熱天氣持續！西半部飆38度 這天開始才有午後對流

相關新聞

不戴口罩要請全村吃魯肉飯！令人會心一笑的原鄉宣導版

疫情緊繃，台東縣太麻里鄉金崙部落青年會近日在部落口設置宣導告示，如違反規定未戴口罩要請全村吃魯肉飯，還要用「咬人狗」打嘴...

史上最慘...高捷運量剩1萬多 下午將調15分鐘一班

受新冠肺炎疫情衝擊，大眾運輸運量節節下滑，高雄捷運運量從將近18萬人次，上周末假日跌至約4到6萬人次，昨周六更僅剩1萬2...

全台9縣市發布高溫資訊 台南高雄將飆38度

根據中央氣象局觀測資料顯示，上午9時50分高雄內門已出現37.4高溫。氣象局今天上午發布高溫資訊，天氣晴朗炎熱，今日中午...

零接觸購買防疫保單 這家公司電話語音就可完成投保

國內疫情大爆發，人人搶買防疫保單，甚至部分保險公司考量風險胃納量，暫停受理；防疫保單投保跟著爆量，根據兆豐保險統計，每日...

未經校正的模式預報 鄭明典：明天午後對流似乎較明顯

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，未經校正的模式預報，明天的午後對流似乎比較明顯，不過，統計校驗顯示，這個模式有點過度反應午...

同婚合法2周年 政院：逾6成民眾支持同性婚姻

同性婚姻合法化在「司法院釋字第748號解釋施行法」通過後，明將滿2周年。行政院性別平等處今表示，經過性平觀念民意調查顯示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。