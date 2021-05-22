戴口罩也難擋戲水熱情 墾管處心一橫關閉沙灘

本土疫情升溫，戶外規定要戴口罩，墾管處今天會同警方到各遊憩海灘聯合稽查，對各海域未戴口罩的民眾開出5張舉發單，有鑑於巡查發現不少民眾待稽核人員離開便將口罩拿下，且踩浪和陽傘下的人潮難保持安全社交距離，為避免群聚風險，墾管處宣布明天起關閉轄區所有沙灘。

墾管處原規畫關閉遊憩沙灘的游泳區，從事水上活動需全程戴口罩，並以廣播提醒遊客戴口罩；墾丁地區今天豔陽高照，有遊客到沙灘踩浪清暑，甚至戴著口罩也要玩水上活動，墾管處長許亞儒下午帶隊前往沙灘展開防疫宣導及稽查，針對各海域未戴口罩的民眾開出5張舉發單。