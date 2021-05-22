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台中麗寶樂園渡假區 5月24日至28日全區暫停營業
全台進入三級疫情警戒，麗寶樂園渡假區配合中央政策，除已暫停開放麗寶樂園、國際賽車場，自5月24日至5月28日，麗寶福容大飯店、麗寶Outlet Mall也暫停營業，加強清消整備工作，以實際行動展現支持政府防疫工作，齊心抗疫。
麗寶樂園渡假區表示，台灣面對疫情，需要全體共同面對，此次防疫總動員，渡假區內的探索世界樂園、密室逃脫、天空之夢摩天輪、麗寶國際賽車場、麗寶休息站，已於5月20日起休園，現因疫情更為險峻，再宣布園區內麗寶福容大飯店、麗寶Outlet Mall也將於5月24日起暫停對外開放，同時規劃設備維護保養、環境清潔消毒等工作，暫定於5月29日恢復營業，並視疫情狀況彈性調整，一起為台灣防疫努力。
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