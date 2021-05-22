台積電慈善基金 捐贈於北中南設8座「零接觸採檢站」
台積電慈善基金會張淑芬董事長憂心台灣疫情，也心疼醫護人員體力負荷及心理壓力雙重的承擔，立即指示響應全國防疫會議的重點方向，協助配合的醫療院所，捐贈能保護醫護人員的「零接觸採檢站」，協助醫護人員能有獨立且可移動的舒適空間進行篩檢。
台積電慈善基金會將協助台積公司廠區所在城市，加上目前疫情較嚴重地區中的醫療機構設立採檢站，預計將於台北、新北、桃園、新竹、台中、彰化及台南地區捐贈設立共8座「零接觸採檢站」。
張淑芳表示，醫護人員體力負荷及心理壓力雙重的承擔，所以需要 零接觸篩檢站。
台積電慈善基金會協助設置的8座零接觸採檢站，包括正負壓環境建置，冷氣舒適空間，UVC紫外線殺菌，自動轉液設備、生物隔離措施、中控室完成檢驗及報告能減少後送等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言