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台積電慈善基金 捐贈於北中南設8座「零接觸採檢站」

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

台積電慈善基金會張淑芬董事長憂心台灣疫情，也心疼醫護人員體力負荷及心理壓力雙重的承擔，立即指示響應全國防疫會議的重點方向，協助配合的醫療院所，捐贈能保護醫護人員的「零接觸採檢站」，協助醫護人員能有獨立且可移動的舒適空間進行篩檢。

台積電慈善基金會將協助台積公司廠區所在城市，加上目前疫情較嚴重地區中的醫療機構設立採檢站，預計將於台北、新北、桃園、新竹、台中、彰化及台南地區捐贈設立共8座「零接觸採檢站」。

張淑芳表示，醫護人員體力負荷及心理壓力雙重的承擔，所以需要 零接觸篩檢站。

台積電慈善基金會協助設置的8座零接觸採檢站，包括正負壓環境建置，冷氣舒適空間，UVC紫外線殺菌，自動轉液設備、生物隔離措施、中控室完成檢驗及報告能減少後送等。

醫護人員 台積電 疫情

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