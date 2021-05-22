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睜大眼睛別被騙了！ 長榮機能防護夾克成人款早已售罄

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
長榮航空「機能防護夾克」。圖／長榮航空提供
長榮航空「機能防護夾克」。圖／長榮航空提供

長榮航空今天說，先前在公司樂e購官網熱銷的「長榮航空機能防護夾克」，日前遭有心人士盜用相關照片及影片，並製作一頁式網頁進行銷售詐騙。長榮強調，該防護夾克成人款早已熱銷一空，目前僅剩兒童款在公司樂e購官網銷售，呼籲民眾千萬不要受騙上當，並將報警追查以避免無辜消費者受害。

長榮也說，日前也因應全台進入疫情三級警戒，緊急上架「宅家防疫，美味送到家自煮管理 最健康」的各式宅配美食，讓民眾可以在家選購，也造成熱銷。長榮航空特別聲明，相關商品僅在樂e購官方網站https://mall.evaair.com/ 銷售，絕無與其他網站合作或製作一頁式訂購網頁，敬請民眾特別留意，避免上當受騙。

長榮 疫情

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