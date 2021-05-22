搭大眾運輸都要簡訊實聯制！ 連計程車都有近3萬輛張貼

行政院政務委員唐鳳於5月19日宣布開發「簡訊實聯制」系統。交通部說，交通部長王國材5月19日下午已視察台北車站雙鐵建置進度，親自操作測試，今再視察國道客運市府轉運站瞭解國道客運及排班計程車建置情形，確認相關公共運輸均已導入實聯制。

交通部說，在全國第3級疫情警戒時期，王國材遵循中央流行疫情指揮中心規定，室內集會不得聚集五人的原則下，於今日下午簡化隨行人員，在公路總局長許鉦漳、台灣大車隊董事長林村田的陪同下，前往市府轉運站視察國道客運及排班計程車各項防疫工作。

交通部說，王國材陸續巡視國道客運售票大廳、候車區、月台及客運車輛、以及排班計程車等不同場所，瞭解國道客運及計程車是否確實依指揮中心指示，落實民眾體溫量測、配戴口罩、清潔消毒、實聯制與控制人流等措施，並再親自確認國道客運及計程車QRCODE張貼進度，也親自掃描操作與測試。

交通部說，王國材指出，現行搭乘公共運輸已要求乘客必須落實實聯制，在全民防疫一條心下，民眾的配合度都很高，且客運業者及計程車均已安排工作同仁，在入口處指導民眾操作；另他也指示，公共運輸應確實執行運具場站清潔消毒，及人流管制等各項防疫措施，讓在疫情期間仍須堅守工作崗位及必須外出之民眾，能安心使用大眾運輸。

交通部表示，目前全國公共運輸陸續利用唐鳳主導開發的簡訊實聯制系統以落實實聯制。在軌道運輸部分，除台鐵、高鐵已完成布建之外，包括台北、新北、桃園、台中、高雄的大眾捷運系統也已陸續完成。

在客運部分，交通部說，包括國道客運、一般公路客運也已於5月20日全數完成布建；在市區公車部分，目前新北市、桃園市、台中市、高雄市、台南市、新竹市、嘉義縣與花蓮縣已完成布建，其餘縣市均將以5月23日完成布建為目標。

而在全國計程車部分，交通部說，經公路總局統計全國計程車數計有9萬2562輛，目前已有6萬4144輛完成申請，並已有2萬8970輛完成張貼，約佔總數的31.3%。