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戶外作業未做熱危害預防 職安署：最重罰30萬

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
圖為勞工頂著豔陽高溫在戶外工作。本報資料照片
圖為勞工頂著豔陽高溫在戶外工作。本報資料照片

近日氣溫飆高，各地氣溫都破30度以上，南部更出現38度以上高溫，營造業、廣告招牌吊掛、道路維修等戶外作業恐引發中暑等熱疾病，勞動部職安署呼籲，雇主在兼顧防疫措施的同時，也應做好熱危害預防措施，提醒作業勞工「多喝水、多休息、要遮陽」，違者恐挨罰3到30萬元。

職安署指出，依職業安全衛生設施規則第324條之6規定、勞動部公告「高氣溫戶外作業勞工熱危害預防指引」，雇主應落實熱危害預防自主管理，並運用「高氣溫戶外作業熱危害預防行動資訊網」，即時查詢工作所在地的熱危害風險等級，迅速推動熱危害預防措施。

職安署職業衛生健康組組長張國明說，針對需經常性於戶外從事作業者，例如營造業、廣告招牌吊掛、電線桿維修及道路作業等，雇主應善用相關防護工具、強化各項預防措施，對於有心血管疾病或中高齡勞工，也應注意身體狀況，做好適性配工及健康管理，避免長時間從事高氣溫作業。

此外，因台灣夏季天候溫濕及悶熱，職安署也特別提醒雇主應視勞工原有體適能，實施熱適應訓練並適當調配其熱暴露時間，以確保勞工對溫濕度變化具耐受力。

張國明說，每年5、6月份，職安署都會展開熱危害專案勞檢，去年開罰3件、總計15萬元，今年則規畫2500場次，並配合常態性稽查，他強調，雖然受到疫情影響，部分勞檢已適當調配，但針對重大工程或高風險場所的勞檢仍會維持。

此外，鑑於近日國內疫情升溫，職安署也提醒勞工朋友在補充水分時，除應避免共飲外，也請保持社交距離，並於飲用完畢後儘速戴用口罩，兼顧自身及他人衛生，共同嚴守職場防疫措施。

勞檢 勞動部

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