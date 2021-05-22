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南化水庫蓄水跌破1成 民眾憂分區限水？南水局給答案

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
南化水庫蓄水跌破1成只剩884萬立方公尺。記者吳淑玲／攝影
南化水庫蓄水跌破1成只剩884萬立方公尺。記者吳淑玲／攝影

水情嚴峻，台南主要水庫蓄水率都大跌，水利署南區水資源局即時水情，南化水庫蓄水量剩876萬立方公尺，蓄水率9.7%，是營運28年來枯水排名第2。民眾關切台南地區是否會進入供5停2，南區水資源局表示，曾文、烏山頭及南化3座水庫蓄水總量約7000萬公噸，台南市每天用水量90萬計算，還可以再撐2個多月，且已快進入汛期，樂觀來看不會進入分區供水。

台南地區等不到梅雨明顯降雨，南化水庫水位一路往下跌，保1不成，今天蓄水率9.63%，雖然管控每天出水量約32萬立方公尺，但有出不進，蓄水量仍持續減少；曾文水庫集水區今雖有降雨4.1毫米，但無助進帳，蓄水率剩5.97%，有效蓄水量3041萬立方公尺；烏山頭水庫蓄水量3087萬立方公尺，蓄水率39.28%；兩座水庫合計6128萬公噸，是曾文水庫營運48年來枯水排名第12。

很多民眾憂心供5停2分區限水，南區水資源局副局長鄒漢貴則表示，水情嚴峻但供水穩定，先從工業用水節水率從11％提高至13％，已經快撐過乾旱季，目前已在旱澇交接期，氣象預報下波梅雨25日可望報到，目前除了抗旱外也在做防汛準備。

南化水庫 曾文水庫集水區 水資源

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