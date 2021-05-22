墾丁住房周六不到1成 業者：史上最強觀光海嘯
今天是防疫警戒升至三級首個假日，政府呼籲民眾宅在家，加上嚴格的戶外防疫規定，指標性觀光區屏東墾丁宛如「空城」，過去周六都有八成住房率，今天飯店跌破一成，民宿因業者多主動請房客延後，只有零星住房，另小琉球觀光業者自15日起自主發起「休業防疫」且遊憩活動暫停，戶外空盪盪，業者形容是「史上最強觀光海嘯」，但也直言共體時艱，沒有怨言。
夏日度假勝地的墾丁今天是陽光普照、風和日麗的好天氣，在疫情持續發燒、防疫警戒升至三級下，旅宿店連日來爆出退房潮，大街夜市攤商暫停營業，所有景點關閉，街上呈現冷清畫面；墾管處今天關閉遊憩沙灘游泳區，從事水上活動也要全程戴上口罩，各遊憩沙灘只見零星遊客，都遵守戴口罩規定在陽傘下或在岸際踏浪，也有少數遊客戴著口罩玩水上活動。
「這是墾丁觀光歷史上最強的觀光海嘯！」在墾丁一家飯店服務30年陳姓主管說，最近大家都被暴增的國內本土確診病例嚇到了，這波退房潮從台北萬華疫情爆發之初開始延燒，隨著病例居高不下，愈退愈多，本周住房掉到約一至二成，保持零確診的屏東縣昨天出現首件本土病例，今天周六心想會跌到三至四成，竟狂跌到不到一成，比過去的SARS風暴，甚至去年3、4月疫情爆發時還慘重。
「全民防疫為首要，留得青山在，不怕沒柴燒！」屏東縣民宿協會總幹事劉協達說，有鑑於國內疫情嚴峻，全民防疫為當務之急，協會希望民眾避免跨區移動，要求會員主動請房客延後，多數會員欣然配合，部分業者或主動歇業，或主動降低住宿量，希望大家齊心防疫，等6月轉好，這是非常時期的非常作為，大家都沒有怨言。
在離島小琉球，島上不斷有「封島防疫」聲音，觀光業者15日起自主發起「休業防疫」至5月28日，有上百家住宿、餐飲及娛樂業者串連停業或禁內用，浮潛業者也全部加入，業者希望以「類封島」方式在暑假旺季前平息這波疫情，居民直呼「全島一命，小琉球人真的很團結」。
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