快訊

隔離單也塞車！確診者家人趴趴走恐成破口 千人社區大恐慌

高中免試入學因疫延後1周 7月13日放榜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

uBike無實聯制？桃園市交通局：有會員制把關

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市交通局表示，uBike營運是採會員制，加入會員都必須登記電話和悠遊卡、一卡通等電子票證卡號，租借時刷電子票證已起到實聯制作用。記者陳俊智／攝影
桃園市交通局表示，uBike營運是採會員制，加入會員都必須登記電話和悠遊卡、一卡通等電子票證卡號，租借時刷電子票證已起到實聯制作用。記者陳俊智／攝影

疫情加劇，搭乘公車、捷運和計程車都要掃QR碼實聯制，有民眾憂慮uBike共享單車使用情況較難掌握，恐成防疫破口；桃園市交通局表示，uBike營運是採會員制，加入會員都必須登記電話和悠遊卡、一卡通等電子票證卡號，租借時刷電子票證已起到實聯制作用。

民眾反映，公車、捷運等大眾運輸除了實聯制，車輛也車廂定期有專人消毒，但uBike使用情況較難掌握，車輛很可能因為民眾租借移動，錯過在站點消毒機會。舉例來說，民眾從A點借車移動到B點停放，但移動過程中，uBike公司已完成B點消毒工作，民眾把車停進B點的舉動，不僅是車輛沒有消毒，也是把不確定的風險帶進B點。

交通局表示，uBike除了會員制有實聯制作用，全市所有uBike站點每2天至少消毒一次，針對火車站、商圈和人口密集住宅區等熱區，消毒頻率也會提高，民眾不用過於恐慌，但為了防疫，建議民眾使用前還是先做好個人防疫工作，加強把手、坐墊等易接觸部位消毒工作，「若非必要，盡量少出門」。

桃園市交通局也說，坊間除了uBike以外，還有GoShare、wemo和iRent等共享交通運輸工具，這些運輸工具因為需要登記駕照，使用情況和對象比uBike更好掌握，溯源不適問題。另外，交通局19日已函文各業者，要求業者定時巡場或車輛回廠保養時都要加強消毒，目前仍都開放租借，後續將視疫情再做評估。

桃園市交通局表示，uBike營運是採會員制，加入會員都必須登記電話和悠遊卡、一卡通等電子票證卡號，租借時刷電子票證已起到實聯制作用。記者陳俊智／攝影
桃園市交通局表示，uBike營運是採會員制，加入會員都必須登記電話和悠遊卡、一卡通等電子票證卡號，租借時刷電子票證已起到實聯制作用。記者陳俊智／攝影
桃園市交通局表示，uBike營運是採會員制，加入會員都必須登記電話和悠遊卡、一卡通等電子票證卡號，租借時刷電子票證已起到實聯制作用。記者陳俊智／攝
桃園市交通局表示，uBike營運是採會員制，加入會員都必須登記電話和悠遊卡、一卡通等電子票證卡號，租借時刷電子票證已起到實聯制作用。記者陳俊智／攝

實聯制 疫情

延伸閱讀

確保消毒順利人員安全 金門環境消毒教學訓練

配合疫調 環球購物中心桃園A8閉館2天大消毒

服務不中斷 高雄復康巴士為防疫開窗吹冷氣

北市環南市場攤商家人確診 早上局部消毒

相關新聞

不戴口罩要請全村吃魯肉飯！令人會心一笑的原鄉宣導版

疫情緊繃，台東縣太麻里鄉金崙部落青年會近日在部落口設置宣導告示，如違反規定未戴口罩要請全村吃魯肉飯，還要用「咬人狗」打嘴...

史上最慘...高捷運量剩1萬多 下午將調15分鐘一班

受新冠肺炎疫情衝擊，大眾運輸運量節節下滑，高雄捷運運量從將近18萬人次，上周末假日跌至約4到6萬人次，昨周六更僅剩1萬2...

全台9縣市發布高溫資訊 台南高雄將飆38度

根據中央氣象局觀測資料顯示，上午9時50分高雄內門已出現37.4高溫。氣象局今天上午發布高溫資訊，天氣晴朗炎熱，今日中午...

零接觸購買防疫保單 這家公司電話語音就可完成投保

國內疫情大爆發，人人搶買防疫保單，甚至部分保險公司考量風險胃納量，暫停受理；防疫保單投保跟著爆量，根據兆豐保險統計，每日...

未經校正的模式預報 鄭明典：明天午後對流似乎較明顯

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，未經校正的模式預報，明天的午後對流似乎比較明顯，不過，統計校驗顯示，這個模式有點過度反應午...

同婚合法2周年 政院：逾6成民眾支持同性婚姻

同性婚姻合法化在「司法院釋字第748號解釋施行法」通過後，明將滿2周年。行政院性別平等處今表示，經過性平觀念民意調查顯示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。