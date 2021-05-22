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uBike無實聯制？桃園市交通局：有會員制把關
疫情加劇，搭乘公車、捷運和計程車都要掃QR碼實聯制，有民眾憂慮uBike共享單車使用情況較難掌握，恐成防疫破口；桃園市交通局表示，uBike營運是採會員制，加入會員都必須登記電話和悠遊卡、一卡通等電子票證卡號，租借時刷電子票證已起到實聯制作用。
民眾反映，公車、捷運等大眾運輸除了實聯制，車輛也車廂定期有專人消毒，但uBike使用情況較難掌握，車輛很可能因為民眾租借移動，錯過在站點消毒機會。舉例來說，民眾從A點借車移動到B點停放，但移動過程中，uBike公司已完成B點消毒工作，民眾把車停進B點的舉動，不僅是車輛沒有消毒，也是把不確定的風險帶進B點。
交通局表示，uBike除了會員制有實聯制作用，全市所有uBike站點每2天至少消毒一次，針對火車站、商圈和人口密集住宅區等熱區，消毒頻率也會提高，民眾不用過於恐慌，但為了防疫，建議民眾使用前還是先做好個人防疫工作，加強把手、坐墊等易接觸部位消毒工作，「若非必要，盡量少出門」。
桃園市交通局也說，坊間除了uBike以外，還有GoShare、wemo和iRent等共享交通運輸工具，這些運輸工具因為需要登記駕照，使用情況和對象比uBike更好掌握，溯源不適問題。另外，交通局19日已函文各業者，要求業者定時巡場或車輛回廠保養時都要加強消毒，目前仍都開放租借，後續將視疫情再做評估。
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