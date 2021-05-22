快訊

隔離單也塞車！確診者家人趴趴走恐成破口 千人社區大恐慌

高中免試入學因疫延後1周 7月13日放榜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

下周二波鋒面 吳聖宇：能否緩解旱象值得期待

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
今明兩天鋒面的位置仍在台灣北方，預估都將是午後山區有熱對流雷雨的天氣型態。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
今明兩天鋒面的位置仍在台灣北方，預估都將是午後山區有熱對流雷雨的天氣型態。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今明兩天鋒面的位置仍在台灣北方，預估都將是午後山區有熱對流雷雨的天氣型態。

今天午後雷雨機會較高，降雨範圍也較大，中北部、東半部山區到了午後都會有雷雨發展，大台北、宜蘭、花蓮的部分平地也會有下雨的情況。

明天午後雷雨的機會降低，降雨範圍也縮減到中北部、東半部的山區為主，整體來看，中南部的平地比較不受山區熱對流影響，預估今明兩天全天都是多雲或晴的天氣型態。

各地白天普遍高溫悶熱，尤其西半部地區的高溫普遍都有33-35度以上，部份靠山內陸地區甚至有37-38度的高溫發生機會，如果要外出時的話，預防中暑。

下周開始，進入5月下旬，吳聖宇說，依照目前的預報來看，鋒面系統影響台灣的機會提高許多，預估先後將有兩波鋒面影響台灣。

他說，第一波鋒面在下周二晚間到下周四，鋒面接近時預期結構逐漸轉差，西南季風水氣的配合也不明顯，雖然大氣不穩定度提高，降雨機會增多，不過雨勢仍不大，加上白天熱力作用後，才有機會在山區生長比較旺的對流系統，帶來一些雨量

第二波鋒面，吳聖宇說，則是下周六會逐漸接近，下周日到下下周一之間通過台灣，這一波鋒面結構就比較好，西南季風水氣的配合度也較為理想，有機會為台灣帶來較多雨量，尤其是中北部地區，應該是值得期待是否能有效的緩解旱象。但是在期待鋒面帶來大雨解旱的同時，還是要留意大雨可能會引發一些災害，這一點仍是要小心的。

高溫 雨量

延伸閱讀

梅雨鋒下周三起影響台灣 吳德榮指這幾天可望明顯降雨

預防山區湧現逃難潮 武陵農場、福壽山農場明起休園

旱象嚴峻水力發電吃緊 大甲溪發電量大減46%

未來十天偶有午後雨 吳德榮：旱象仍無解

相關新聞

不戴口罩要請全村吃魯肉飯！令人會心一笑的原鄉宣導版

疫情緊繃，台東縣太麻里鄉金崙部落青年會近日在部落口設置宣導告示，如違反規定未戴口罩要請全村吃魯肉飯，還要用「咬人狗」打嘴...

史上最慘...高捷運量剩1萬多 下午將調15分鐘一班

受新冠肺炎疫情衝擊，大眾運輸運量節節下滑，高雄捷運運量從將近18萬人次，上周末假日跌至約4到6萬人次，昨周六更僅剩1萬2...

全台9縣市發布高溫資訊 台南高雄將飆38度

根據中央氣象局觀測資料顯示，上午9時50分高雄內門已出現37.4高溫。氣象局今天上午發布高溫資訊，天氣晴朗炎熱，今日中午...

零接觸購買防疫保單 這家公司電話語音就可完成投保

國內疫情大爆發，人人搶買防疫保單，甚至部分保險公司考量風險胃納量，暫停受理；防疫保單投保跟著爆量，根據兆豐保險統計，每日...

未經校正的模式預報 鄭明典：明天午後對流似乎較明顯

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，未經校正的模式預報，明天的午後對流似乎比較明顯，不過，統計校驗顯示，這個模式有點過度反應午...

同婚合法2周年 政院：逾6成民眾支持同性婚姻

同性婚姻合法化在「司法院釋字第748號解釋施行法」通過後，明將滿2周年。行政院性別平等處今表示，經過性平觀念民意調查顯示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。