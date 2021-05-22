下周二波鋒面 吳聖宇：能否緩解旱象值得期待

天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今明兩天鋒面的位置仍在台灣北方，預估都將是午後山區有熱對流雷雨的天氣型態。

今天午後雷雨機會較高，降雨範圍也較大，中北部、東半部山區到了午後都會有雷雨發展，大台北、宜蘭、花蓮的部分平地也會有下雨的情況。

明天午後雷雨的機會降低，降雨範圍也縮減到中北部、東半部的山區為主，整體來看，中南部的平地比較不受山區熱對流影響，預估今明兩天全天都是多雲或晴的天氣型態。

各地白天普遍高溫悶熱，尤其西半部地區的高溫普遍都有33-35度以上，部份靠山內陸地區甚至有37-38度的高溫發生機會，如果要外出時的話，預防中暑。

下周開始，進入5月下旬，吳聖宇說，依照目前的預報來看，鋒面系統影響台灣的機會提高許多，預估先後將有兩波鋒面影響台灣。

他說，第一波鋒面在下周二晚間到下周四，鋒面接近時預期結構逐漸轉差，西南季風水氣的配合也不明顯，雖然大氣不穩定度提高，降雨機會增多，不過雨勢仍不大，加上白天熱力作用後，才有機會在山區生長比較旺的對流系統，帶來一些雨量。

第二波鋒面，吳聖宇說，則是下周六會逐漸接近，下周日到下下周一之間通過台灣，這一波鋒面結構就比較好，西南季風水氣的配合度也較為理想，有機會為台灣帶來較多雨量，尤其是中北部地區，應該是值得期待是否能有效的緩解旱象。但是在期待鋒面帶來大雨解旱的同時，還是要留意大雨可能會引發一些災害，這一點仍是要小心的。