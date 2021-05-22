逝世嬤最愛吃披薩！必勝客店員「暖舉」惹哭眾人：洋蔥放太多

台灣處處有溫情！一名女網友在臉書表示「要抱怨善化的必勝客」，因為昨天(21日)是她阿嬤離開滿百日，因為阿嬤生前最喜歡吃披薩，於是希望必勝客能在早上11點前做素食披薩供取餐，沒想到訂餐的女生一口答應，讓她大讚「窩心到我很想哭」，網友也紛紛回應該文有「滿滿洋蔥」。

一名女網友昨天(21日)在臉書「爆怨2公社」發文表示，因為是阿嬤逝世滿百日，阿嬤生前都吃素，不喜歡碰年輕人愛的食物，唯獨披薩除外，「還記得她笑著吃滿足的樣子」，今年母親節，全家人吃著披薩，內心很遺憾阿嬤沒辦法一起吃。

於是原po打電話給善化必勝客，因為趕著要去拜拜，問她們能不能做素食披薩在早上11點前取餐，她認為這個要求有點過分，但是還是鼓氣勇氣詢問，沒想到接電話的女生一口答應，原po也表示真的很感謝，「窩心到我很想哭，真的太佛了，好人有好報」。

此文至今也有快2萬人按讚，網友紛紛回應「看完我就眼匡泛紅了」、「這全素怎麼可以加洋蔥啦」、「好佛心的店家」、「太溫暖了！ 阿嬤應該很開心」、「台灣人真的很溫暖的！」、「看來今天善化必勝客單子會大增」。

雖然有人表示其實必勝客早上10點就上班準備材料，11點開門營業，所以最早取餐時間是11點沒錯，這是正常營運時間，不過原po則表示，因為問了其他店家不願意開門接單，只有這家願意接，所以覺得相當感動。