配合疫調 環球購物中心桃園A8閉館2天大消毒
疫情持續緊張，Global Mall環球購物中心桃園A8今早接獲衛生局通知，配合足跡疫調，環球購物中心桃園A8立即自主進行全面清潔消毒作業，於今日上午11點30分起至5月23日暫停營業，閉館進行全面清潔消毒，將於5月24日營業。
自疫情升溫以來，環球購物中心啟動多項防疫措施，實施入館「實聯制」、「全國版簡訊實聯制」快速串接上線、調整營業時間提早到晚間8點打烊，全台7店暫停餐飲內用服務，僅提供外帶、外送服務，並設立外送平台單一取貨區，同時也全面暫停休閒娛樂設施。
商場空間每周進行全館滅菌消毒、每小時公共區域以酒精消毒，入口量測體溫、酒精消毒液措施，館內員工每三小時測量一次體溫，並配戴健康管理胸牌記載體溫，與政府、全民共同攜手防疫。
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