快訊

隔離單也塞車！確診者家人趴趴走恐成破口 千人社區大恐慌

高中免試入學因疫延後1周 7月13日放榜

配合疫調 環球購物中心桃園A8閉館2天大消毒

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
環球購物中心桃園A8進行全面清潔消毒作業，於今日上午11點30分起至5月23日暫停營業。圖／環球購物中心提供
環球購物中心桃園A8進行全面清潔消毒作業，於今日上午11點30分起至5月23日暫停營業。圖／環球購物中心提供

疫情持續緊張，Global Mall環球購物中心桃園A8今早接獲衛生局通知，配合足跡疫調，環球購物中心桃園A8立即自主進行全面清潔消毒作業，於今日上午11點30分起至5月23日暫停營業，閉館進行全面清潔消毒，將於5月24日營業。

自疫情升溫以來，環球購物中心啟動多項防疫措施，實施入館「實聯制」、「全國版簡訊實聯制」快速串接上線、調整營業時間提早到晚間8點打烊，全台7店暫停餐飲內用服務，僅提供外帶、外送服務，並設立外送平台單一取貨區，同時也全面暫停休閒娛樂設施。

商場空間每周進行全館滅菌消毒、每小時公共區域以酒精消毒，入口量測體溫、酒精消毒液措施，館內員工每三小時測量一次體溫，並配戴健康管理胸牌記載體溫，與政府、全民共同攜手防疫。

環球購物中心桃園A8進行全面清潔消毒作業，於今日上午11點30分起至5月23日暫停營業。圖／環球購物中心提供
環球購物中心桃園A8進行全面清潔消毒作業，於今日上午11點30分起至5月23日暫停營業。圖／環球購物中心提供

環球購物中心 疫情 實聯制

延伸閱讀

支援雙北入住率高 桃園防疫旅館將協調作集中檢疫所

確診男連26天搭火車同車憂 林右昌：疫調上不需要匡列

疫調成為詐團詐個資手段 高市警追幕後集團

北市環南市場攤商家人確診 早上局部消毒

相關新聞

全台9縣市發布高溫資訊 台南高雄將飆38度

根據中央氣象局觀測資料顯示，上午9時50分高雄內門已出現37.4高溫。氣象局今天上午發布高溫資訊，天氣晴朗炎熱，今日中午...

不戴口罩要請全村吃魯肉飯！令人會心一笑的原鄉宣導版

疫情緊繃，台東縣太麻里鄉金崙部落青年會近日在部落口設置宣導告示，如違反規定未戴口罩要請全村吃魯肉飯，還要用「咬人狗」打嘴...

零接觸購買防疫保單 這家公司電話語音就可完成投保

國內疫情大爆發，人人搶買防疫保單，甚至部分保險公司考量風險胃納量，暫停受理；防疫保單投保跟著爆量，根據兆豐保險統計，每日...

未經校正的模式預報 鄭明典：明天午後對流似乎較明顯

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，未經校正的模式預報，明天的午後對流似乎比較明顯，不過，統計校驗顯示，這個模式有點過度反應午...

同婚合法2周年 政院：逾6成民眾支持同性婚姻

同性婚姻合法化在「司法院釋字第748號解釋施行法」通過後，明將滿2周年。行政院性別平等處今表示，經過性平觀念民意調查顯示...

影／怕遊客不聽話又群聚 合歡山武嶺亭今封了

國內疫情嚴峻，疫情指揮官陳時中、總統蔡英文接連為此特別呼籲民眾周末避免外出群聚，市區街頭雖冷清，人車卻湧入陽明山、合歡山...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。