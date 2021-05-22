配合疫調 環球購物中心桃園A8閉館2天大消毒

疫情持續緊張，Global Mall環球購物中心桃園A8今早接獲衛生局通知，配合足跡疫調，環球購物中心桃園A8立即自主進行全面清潔消毒作業，於今日上午11點30分起至5月23日暫停營業，閉館進行全面清潔消毒，將於5月24日營業。

自疫情升溫以來，環球購物中心啟動多項防疫措施，實施入館「實聯制」、「全國版簡訊實聯制」快速串接上線、調整營業時間提早到晚間8點打烊，全台7店暫停餐飲內用服務，僅提供外帶、外送服務，並設立外送平台單一取貨區，同時也全面暫停休閒娛樂設施。