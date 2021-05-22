快訊

防疫叫外送安全嗎？重症醫：留意４風險

中華郵政今增2確診！分撿人員也中鏢 女兒是郵務士

久坐久蹲梨狀肌症候群上身 復健治療師教3招改善

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
圖一：利用硬式網球，可消除肌肉的激痛點，放鬆梨狀肌。圖／衛福部苗栗醫院提供
圖一：利用硬式網球，可消除肌肉的激痛點，放鬆梨狀肌。圖／衛福部苗栗醫院提供

國內疫情升溫，民眾待在室內時間變多，現代人的生活習慣多為久坐，如果加上習慣性翹腳或椅子過硬，很容易罹患所謂的「梨狀肌症候群」，衛生福利部苗栗醫院復健科物理治療師李曉惠提醒大家，一定要注意勿久坐或久蹲、選擇適當座墊等，才能有效預防和遠離梨狀肌症候群復發的困擾。

李曉惠指出，梨狀肌位於臀部深層，當受刺激變得僵硬，便會發炎腫脹，甚至會壓迫一旁經過或穿過的坐骨神經，引發坐骨神經痛，痛的位置大概在臀部、髖部附近，可能會隨坐骨神經走向延伸至腿部；梨狀肌症候群好發族群包括久坐不動的上班族、不愛活動的老年人、運動量突然增加的運動員，或需要久蹲或搬重物的工人等。

她表示，當發生梨狀肌症候群時，急性期需冰敷、休息、避免長時間引發疼痛的動作，以降低急性期的發炎；慢性期可利用短波、超音波、電療、按摩及梨狀肌牽拉伸展運動，以縮短梨狀肌發炎修補時間。

李曉惠說，梨狀肌位於臀部深處，當實施自我按摩時，建議坐在地上稍微側到患側，或將患側腳放在健側膝蓋上，在梨狀肌下方放置一顆硬式網球，一開始將球放在梨狀肌靠近尾骶骨處，讓身體重量壓迫網球做深呼吸、放鬆、慢慢吐氣，持續1分鐘後，將球往股骨大轉子處稍微移動，重複按壓，如此可消除肌肉的激痛點，放鬆梨狀肌（圖一）。

牽拉伸展運動可在躺姿或坐姿下執行，患側腳架於健側腿上，呈現翹腳的姿勢，躺時兩手抱住健側腳的膝關節後方，將膝蓋往身體靠近（圖二），坐時讓背部挺直並身體往前傾（圖三），此時可感受到患側梨狀肌的伸展疼痛，維持約20秒，重覆做3到5次。

她說，除以上建議的改善方法，重點還是要從生活型態改變，包括勿久坐或久蹲、選擇適當座墊等，才能做好預防並避免梨狀肌症候群的復發。

圖三：坐姿進行牽拉伸展運動，改善梨狀肌症候群。圖／衛福部苗栗醫院提供
圖三：坐姿進行牽拉伸展運動，改善梨狀肌症候群。圖／衛福部苗栗醫院提供
圖二：平躺姿勢進行牽拉伸展運動，改善梨狀肌症候群。圖／衛福部苗栗醫院提供
圖二：平躺姿勢進行牽拉伸展運動，改善梨狀肌症候群。圖／衛福部苗栗醫院提供

久坐 按摩

延伸閱讀

女子按摩中褲子突遭推拿師拉下性侵 心靈受傷崩潰

艾瑪史東LV上身 詮釋最時尚的壞人惡女庫伊拉

游書庭跑趴自虧灰姑娘 謝毅宏姨丈上身唱「斯斯」

LEO王「龍蝦裝」上身　峮峮搭短裙微露性感談永續

相關新聞

梅雨為何遲遲不來？ 氣象局一張圖解惑

明明是梅雨季，為什麼沒雨？氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」表示，每年5、6月都有梅雨鋒面為台灣水庫補水，怎麼今年...

石門水庫蓄水量不到2000萬噸 蓄水率跌破10%估撐15天

石門水庫有效蓄水量今天上午跌破2000萬噸，中午11點減少至1992.72萬噸，蓄水率也跌破10％，來到9.8％，昨晚約...

鋒面接力襲雨只到北東 氣象局：下周末「有梅雨樣子」

未來一周兩鋒面接力襲台，不過對中南部水情助益不大。中央氣象局說，主要還是下在北部、東半部。不過氣象局也說，下周末可能會有...

降雨解渴可期！ 吳德榮：25日鋒面抵達 月底另一波更強

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天滯留鋒在北部海面，台灣附近水氣較多，有局...

配合疫調 環球購物中心桃園A8閉館2天大消毒

疫情持續緊張，Global Mall環球購物中心桃園A8今早接獲衛生局通知，配合足跡疫調，環球購物中心桃園A8立即自主進...

配合疫調 Global Mall桃園A8今明暫停營業全面清消

Global Mall桃園A8今（22）日早接獲衛生局通知，配合足跡疫調，Global Mall桃園A8立即自主進行全面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。