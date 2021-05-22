快訊

防疫叫外送安全嗎？重症醫：留意４風險

中華郵政今增2確診！分撿人員也中鏢 女兒是郵務士

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宅在家防疫別忘健康管理 國健署推「慢性病抗疫四要」

聯合報 / 記者蕭羽耘／台北即時報導
示意圖。圖／123RF
示意圖。圖／123RF

今天是全國升三級警戒以來第一個周末，指揮中心呼籲民眾宅在家防疫。患有三高、腎臟病等慢性病患者，疫情期間宅在家，更應注意自身健康管理，國健署為此提供「慢性病抗疫四要」，協助病友健康管理共同對抗疫情。

針對慢性病人在家抗疫，國健署長吳昭軍署長今天呼籲，應維持正常作息，持續規律服藥，不可擅自停藥，定期測量血壓、血糖，並做好個人慢性病控制；外出時應戴口罩，養成使用肥皂勤洗手的好習慣。

疫情期間慢病管理不打烊，國健署提供慢性病抗疫四要，協助病友健康管理，共同對抗疫情。四要包含「要定期量血壓、血糖」、「要按時用藥」、「要保持良好的生活習慣」、「要回診追蹤」。

●國健署「慢性病抗疫四要」：

一、要定期量血壓、血糖：建議慢性病患者居家監測血壓、血糖，並紀錄相關數值，按時服藥，以掌握身體狀況及控制病情。

二、要按時用藥：慢性病患可憑醫院或診所開立之慢性病連續處方箋，優先至社區健保藥局領藥，減少出入醫院次數，降低感染風險；因應疫情，部分醫院有增設慢性處方箋院外領藥服務窗口，慢性病人也可先透過網站或電話詢問後多加利用。

三、要保持良好的生活習慣：維持均衡飲食原則，多喝水，每週至少運動5次，每次達30分鐘。居家運動可參考本署健康九九網站的「我家也是健身房」多媒體影音，跟著動一動舒展身體，也能維持心情愉快。

四、要回診追蹤：做好個人防護定期回診，初期發病或病情穩定者，可優先選擇社區診所照護，另居家隔離或居家檢疫者，可聯繫縣市衛生局，透過視訊方式或依當地衛生局之規定來就醫。

慢性病 疫情 國健署

延伸閱讀

勿跟外國人用餐惹議 日保健所撤回防疫文宣

華航諾富特二館重啟 一館尚未達防疫標準

服務不中斷 高雄復康巴士為防疫開窗吹冷氣

政院追加紓困預算 李彥秀：應保障經濟弱勢、邊際勞工

相關新聞

梅雨為何遲遲不來？ 氣象局一張圖解惑

明明是梅雨季，為什麼沒雨？氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」表示，每年5、6月都有梅雨鋒面為台灣水庫補水，怎麼今年...

石門水庫蓄水量不到2000萬噸 蓄水率跌破10%估撐15天

石門水庫有效蓄水量今天上午跌破2000萬噸，中午11點減少至1992.72萬噸，蓄水率也跌破10％，來到9.8％，昨晚約...

鋒面接力襲雨只到北東 氣象局：下周末「有梅雨樣子」

未來一周兩鋒面接力襲台，不過對中南部水情助益不大。中央氣象局說，主要還是下在北部、東半部。不過氣象局也說，下周末可能會有...

降雨解渴可期！ 吳德榮：25日鋒面抵達 月底另一波更強

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天滯留鋒在北部海面，台灣附近水氣較多，有局...

下周二波鋒面 吳聖宇：能否緩解旱象值得期待

天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今明兩天鋒面的位置仍在台灣北方，預估都將是午後山區有熱...

配合疫調 環球購物中心桃園A8閉館2天大消毒

疫情持續緊張，Global Mall環球購物中心桃園A8今早接獲衛生局通知，配合足跡疫調，環球購物中心桃園A8立即自主進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。