宅在家防疫別忘健康管理 國健署推「慢性病抗疫四要」

今天是全國升三級警戒以來第一個周末，指揮中心呼籲民眾宅在家防疫。患有三高、腎臟病等慢性病患者，疫情期間宅在家，更應注意自身健康管理，國健署為此提供「慢性病抗疫四要」，協助病友健康管理共同對抗疫情。

針對慢性病人在家抗疫，國健署長吳昭軍署長今天呼籲，應維持正常作息，持續規律服藥，不可擅自停藥，定期測量血壓、血糖，並做好個人慢性病控制；外出時應戴口罩，養成使用肥皂勤洗手的好習慣。

疫情期間慢病管理不打烊，國健署提供慢性病抗疫四要，協助病友健康管理，共同對抗疫情。四要包含「要定期量血壓、血糖」、「要按時用藥」、「要保持良好的生活習慣」、「要回診追蹤」。

●國健署「慢性病抗疫四要」：

一、要定期量血壓、血糖：建議慢性病患者居家監測血壓、血糖，並紀錄相關數值，按時服藥，以掌握身體狀況及控制病情。

二、要按時用藥：慢性病患可憑醫院或診所開立之慢性病連續處方箋，優先至社區健保藥局領藥，減少出入醫院次數，降低感染風險；因應疫情，部分醫院有增設慢性處方箋院外領藥服務窗口，慢性病人也可先透過網站或電話詢問後多加利用。

三、要保持良好的生活習慣：維持均衡飲食原則，多喝水，每週至少運動5次，每次達30分鐘。居家運動可參考本署健康九九網站的「我家也是健身房」多媒體影音，跟著動一動舒展身體，也能維持心情愉快。

四、要回診追蹤：做好個人防護定期回診，初期發病或病情穩定者，可優先選擇社區診所照護，另居家隔離或居家檢疫者，可聯繫縣市衛生局，透過視訊方式或依當地衛生局之規定來就醫。