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防疫宅在家也能輕鬆買菜 經濟部推「免迺好揀」買菜網

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
經濟部中部辦公室與全台27個傳統市場推動「免迺好揀」買菜網，婆婆媽媽透過Line或網購，直接新鮮送到家。圖／經濟部中辦提供
經濟部中部辦公室與全台27個傳統市場推動「免迺好揀」買菜網，婆婆媽媽透過Line或網購，直接新鮮送到家。圖／經濟部中辦提供

國內疫情增溫，防疫提升至三級警戒，婆婆媽媽上菜市場買菜即便帶上口罩，也很不放心。經濟部中部辦公室為降低菜市場群聚，與全台27個傳統市場推動「免迺好揀」買菜網，婆婆媽媽透過Line或網購，直接新鮮送到家。

全台27個傳統市場也有「免迺好揀」賣菜網，菜市場結合外送服務，網站彙整包括台北永春、長春、南門中繼、士東；新北金龍、三峽、泰山；桃園興國；新竹東門；台中建國、第二、第五；彰化華陽；台南東菜市；高雄龍華、武廟等共27個傳統市場。部分已網站平台販售商品，也有以LINE選購者，皆相當方便操作。

台中市第五市場有15攤加入「免迺好揀」買菜網，婆婆媽媽用LINE下單，就有採買小幫手跨攤幫忙採買後外送到宅；高雄市龍華市場在高雄市16日宣布傳統市場禁內用後，龍華市場外送LINE@當日就提升三倍以上訂單；彰化市華陽市場與全球快遞配合，17日至19日三天就湧入大量訂單；台南市東菜市市場，消費者用LINE下單買豬肉免排隊，一天訂單就超過70件。

經濟部中部辦公室郭坤明主任說，經濟部中辦超前部署，向全台27個傳統市場攤商宣導政府與市場第一線的防疫措施，包括減少出入口、管制人流、定期消毒、宣導攤商及消費者量體溫、戴口罩等，讓攤商在疫情期間也能安心做生意、婆婆媽媽放心採買。

郭坤明說明，「免迺好揀」買菜網利用不同管道推動市場網路行銷，提供下單免運費、滿額抽獎、送買菜金或贈品等，各市場也提供許多的優惠，網址 https://docfz.cto.moea.gov.tw/FSGC/ 。民眾也可上網找尋想採購的市場，加入Line選購，或上「台灣市集go go購」FB粉絲團查看各市集優惠活動。

經濟部中部辦公室與全台27個傳統市場推動「免迺好揀」買菜網，婆婆媽媽透過Line或網購，直接新鮮送到家。圖／經濟部中辦提供
經濟部中部辦公室與全台27個傳統市場推動「免迺好揀」買菜網，婆婆媽媽透過Line或網購，直接新鮮送到家。圖／經濟部中辦提供

傳統市場 婆婆

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