影／因應疫情 高醫開視訊診療「隔空」看診

因應疫情升溫，高醫即起開辦「視訊診療門診」，醫師透過LINE視訊功能就能與病患對話問診，眼科一開辦，首日就有8人，解決疫情期間病患想看病，又不敢到醫院的困擾。

高醫視訊診療門診打頭陣的眼科醫師張丞賢透過LINE，為病人問診，網路另一端的病人回應，這段期間誰不太敢上醫院，有了視訊問診，真的很方便。

張丞賢說，許多慢性病人不能中斷用藥，但疫情期間又猶豫是否到醫院就診，現在高醫「視訊診療門診」，把眼科、骨科、胸腔外科、一般及消化系外科、泌尿科、心臟血管內科、小兒一般科、胸腔內科、胃腸內科、腎臟內科等科別納入，能解決病患就醫的需求，同時保護醫療人員與病人的安全。

高醫表示，「視訊診療門診」初步設在國際醫療中心，中心過去與海外人士有視訊醫療的豐富經驗，未來會擴及一般門診區。