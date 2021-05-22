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影／因應疫情 高醫開視訊診療「隔空」看診
因應疫情升溫，高醫即起開辦「視訊診療門診」，醫師透過LINE視訊功能就能與病患對話問診，眼科一開辦，首日就有8人，解決疫情期間病患想看病，又不敢到醫院的困擾。
高醫視訊診療門診打頭陣的眼科醫師張丞賢透過LINE，為病人問診，網路另一端的病人回應，這段期間誰不太敢上醫院，有了視訊問診，真的很方便。
張丞賢說，許多慢性病人不能中斷用藥，但疫情期間又猶豫是否到醫院就診，現在高醫「視訊診療門診」，把眼科、骨科、胸腔外科、一般及消化系外科、泌尿科、心臟血管內科、小兒一般科、胸腔內科、胃腸內科、腎臟內科等科別納入，能解決病患就醫的需求，同時保護醫療人員與病人的安全。
高醫表示，「視訊診療門診」初步設在國際醫療中心，中心過去與海外人士有視訊醫療的豐富經驗，未來會擴及一般門診區。
國際醫療中心護理長葉美杞說，高醫採用老人家也容易操作的LINE來看診，民眾可先上高醫官網預約掛號，留下手機號碼，由專人致電教導如何使用LINE就診，約診時間透過視訊出示健保卡與身分證等證件確認身分後，就能接受診察、開立處方。之後家屬或代理人再拿病患健保卡等證件，臨櫃繳費或使用「醫指付APP」支付費用，最後到醫院戶外領藥窗口領藥即可，視詢診療諮詢專線07-3212831。
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