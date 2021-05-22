乾旱荔枝著果率不良！ 精品等級電商不敢下單囤貨

中部氣候乾旱、降雨量不足，導致目前已進入結果期的荔枝結果率不良、果實偏小，龍眼葉片也明顯萎凋、生長延遲等情形，雖有種植精品荔枝的果農克服缺水問題，管理得當，今年仍有8成以上結果，但面對疫情嚴峻，採收工人找不到、電商不敢下單，恐怕仍是受災戶。

芬園鄉果農楊耀煌種植農試所嘉義分所育成的荔枝新品種台農7號「早大荔」以及「玫瑰紅」，避開6月荔枝盛產期，因品質佳、賣像好，即便去年疫情影響，仍有高銷路。

楊耀煌說，早大荔去年賣了近2萬斤、玫瑰紅1.5萬斤，每斤120元相當豐收，今年卻大受影響，下周可以採收，原本配合的一批採收工因住在南彰化，全都不敢來工作，加上近期缺電，市場也不明朗，電商也不敢囤貨，下單並不踴躍。

楊耀煌說，今年元旦前後有寒流，中部荔枝平地、山坡開花都好，但後來沒雨水，山坡沒灌溉系統，果實根本長不大，甚至有荔枝樹乾枯，損失相當慘重，他幾年前投入成本架設灌溉系統，才免於乾旱災難。

彰化縣荔枝總種植面積為872.13公頃，以芬園鄉最多，其次為彰化市，龍眼全縣總種植面積為666.64公頃，社頭鄉占，其次為芬園鄉，縣府、農委會台中區農業改良場及農糧署中區分署會等日前前往勘災，初步認定損害率已達現金救助標準。