酒精加速生產鋪貨 指揮中心籲周末勿搶購

指揮中心副指揮官陳宗彥今天表示，防疫酒精已加速生產、鋪貨中，庫存112萬瓶應該週一左右會到各賣場，呼籲民眾週末不要急著出門搶貨，反而造成群聚。

中央流行疫情指揮中心今天上午召開全國防疫會議後記者會，陳宗彥提到，地方政府很關心防疫酒精的供應，5月至今在市面上銷售170萬瓶，庫存還有112萬瓶，已請物流業者加速鋪貨到賣場，「週一應該這些都會到各賣場去，請大家依序購買，家裡還有的，就不用急著這兩天出門去購買」。

陳宗彥也提到，包括台酒和5家民營酒廠，下週排定防疫酒精生產量達約150萬瓶，後續會依序逐步供應，請民眾不用擔心。

近日各縣市持續增加防疫旅宿數量，根據交通部觀光局統計，目前各縣市總數1萬9174房，即將上線1395房，預估總量可達2萬569房。陳宗彥說，會持續和地方政府通力合作，增加設置量能。

陳宗彥說，為了抒解醫療院所壓力，部分輕症和無症狀確診者將收治到加強型防疫旅館，相關人力編組會比照集中檢疫所，指揮中心會請地方政府積極準備和配合。

陳宗彥也表示，為有利疫情調查的精確和即時，指揮中心已完成一套輔助系統，讓資訊能滾動、同步，例如可更快速地知道確診者去過哪些地方，加速地方政府執行疫調。

民眾關心各地街友的防疫措施，陳宗彥說，今天特別請各縣市社會局隨時發送口罩，持續關注街友健康狀況，並協助安排採檢。