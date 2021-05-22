快訊

防疫叫外送安全嗎？重症醫：留意４風險

中華郵政今增2確診！分撿人員也中鏢 女兒是郵務士

聽新聞
test
0:00 / 0:00

酒精加速生產鋪貨 指揮中心籲周末勿搶購

中央社 / 台北22日電
圖為昨日民眾排隊搶買台酒酒精，排隊人龍再現。記者游明煌／攝影
圖為昨日民眾排隊搶買台酒酒精，排隊人龍再現。記者游明煌／攝影

指揮中心副指揮官陳宗彥今天表示，防疫酒精已加速生產、鋪貨中，庫存112萬瓶應該週一左右會到各賣場，呼籲民眾週末不要急著出門搶貨，反而造成群聚。

中央流行疫情指揮中心今天上午召開全國防疫會議後記者會，陳宗彥提到，地方政府很關心防疫酒精的供應，5月至今在市面上銷售170萬瓶，庫存還有112萬瓶，已請物流業者加速鋪貨到賣場，「週一應該這些都會到各賣場去，請大家依序購買，家裡還有的，就不用急著這兩天出門去購買」。

陳宗彥也提到，包括台酒和5家民營酒廠，下週排定防疫酒精生產量達約150萬瓶，後續會依序逐步供應，請民眾不用擔心。

近日各縣市持續增加防疫旅宿數量，根據交通部觀光局統計，目前各縣市總數1萬9174房，即將上線1395房，預估總量可達2萬569房。陳宗彥說，會持續和地方政府通力合作，增加設置量能。

陳宗彥說，為了抒解醫療院所壓力，部分輕症和無症狀確診者將收治到加強型防疫旅館，相關人力編組會比照集中檢疫所，指揮中心會請地方政府積極準備和配合。

陳宗彥也表示，為有利疫情調查的精確和即時，指揮中心已完成一套輔助系統，讓資訊能滾動、同步，例如可更快速地知道確診者去過哪些地方，加速地方政府執行疫調。

民眾關心各地街友的防疫措施，陳宗彥說，今天特別請各縣市社會局隨時發送口罩，持續關注街友健康狀況，並協助安排採檢。

酒精 疫情 街友

延伸閱讀

洪秀柱稱願助爭取陸製疫苗 指揮中心：國人信心度不足

1件1嘉獎？ 警闖工地抓未戴罩掀戰

疫情假訊息20天移送21件 陳宗彥：你敢傳我就敢辦

車內兩人戴不戴口罩？ 柯文哲：視個人對危險度的評估

相關新聞

梅雨為何遲遲不來？ 氣象局一張圖解惑

明明是梅雨季，為什麼沒雨？氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」表示，每年5、6月都有梅雨鋒面為台灣水庫補水，怎麼今年...

石門水庫蓄水量不到2000萬噸 蓄水率跌破10%估撐15天

石門水庫有效蓄水量今天上午跌破2000萬噸，中午11點減少至1992.72萬噸，蓄水率也跌破10％，來到9.8％，昨晚約...

鋒面接力襲雨只到北東 氣象局：下周末「有梅雨樣子」

未來一周兩鋒面接力襲台，不過對中南部水情助益不大。中央氣象局說，主要還是下在北部、東半部。不過氣象局也說，下周末可能會有...

降雨解渴可期！ 吳德榮：25日鋒面抵達 月底另一波更強

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天滯留鋒在北部海面，台灣附近水氣較多，有局...

逝世嬤最愛吃披薩！必勝客店員「暖舉」惹哭眾人：洋蔥放太多

台灣處處有溫情！一名女網友在臉書表示「要抱怨善化的必勝客」，因為昨天(21日)是她阿嬤離開滿百日，因為阿嬤生前最喜歡吃披薩，於是希望必勝客能在早上11點前做素食披薩供取餐，沒想到訂餐的女生一口答應，讓她大讚「窩心到我很想哭」，網友也紛紛回應該文有「滿滿洋蔥」。

下周二波鋒面 吳聖宇：能否緩解旱象值得期待

天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今明兩天鋒面的位置仍在台灣北方，預估都將是午後山區有熱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。