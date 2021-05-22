鋒面接力襲雨只到北東 氣象局：下周末「有梅雨樣子」

未來一周兩鋒面接力襲台，不過對中南部水情助益不大。中央氣象局說，主要還是下在北部、東半部。不過氣象局也說，下周末可能會有一波較強鋒面，屆時全台有雨，「開始有梅雨樣子」。

氣象預報員劉宇其說，今天有道鋒面在北部海面，因為沒有直接壓下來，只有北部、東半部有局部短暫雨，中南部山區留意午後有局部雷陣雨。此外，今天東半部午後有局部大雨，但還是偏局部性。

劉宇其說，明天到下周一白天天氣穩定，只剩東部、東南部有短暫雨，其他地區多雲到晴，午後靠近山區有雷雨發生。

劉宇其說，下一次天氣轉變是下周一晚上，會有一道鋒面逐漸接近，北部有局部短暫陣雨，下周二、三都會影響，北部、東半部會有短暫陣雨或是雷雨，其他地區中南部午後有雷陣雨狀況。下周四後鋒面影響結束，天氣穩定一些。

劉宇其說，下周二、周三時該道鋒面有到台灣上空，但明顯下雨時間是中午過後，需要有熱力加強雨勢才會明顯，其他時間北部、東半部零星短暫雨居多。和今天這道鋒面一樣，中午過後雨勢比較大，但會不會下大雨還再研判。

不過劉宇其說，這兩道鋒面對中南部水情沒有太大幫助，實在很有限，都是午後雷雨為主，屬於局部性小區域降雨，持續時間很短。

劉宇其說，下個周末可能會有一道鋒面，水量比較多，全台灣天氣都不穩定，降雨機率提高，真正雨勢還有鋒面影響時間還要進一步研判。不過確定的是，目前預報上同時有看到西南季風變強，開始有梅雨的樣子，但有沒有長時間在台灣附近擺動，等到下周觀察才會比較明朗。

氣溫方面，劉宇其說，未來一周沒有明顯改變。北部高溫33到34度，其中只有下周二、三因為雲、雨稍微增多，降到31度；中南部還是炎熱，整周35度左右，比較靠近山區河谷中午可能會有36度以上。至於低溫，全台差不多都是25到26度。