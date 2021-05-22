快訊

防疫叫外送安全嗎？重症醫：留意４風險

中華郵政今增2確診！分撿人員也中鏢 女兒是郵務士

聽新聞
test
0:00 / 0:00

梅雨為何遲遲不來？ 氣象局一張圖解惑

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
今年5月中上旬的太平洋高壓特別強大，大部分時間籠罩在台灣上空、阻擋北邊的鋒面南下，使鋒面到目前為止，大多時候只能遠遠地在台灣北邊徘徊，未能帶給我們降雨的機會。圖／取自氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」
今年5月中上旬的太平洋高壓特別強大，大部分時間籠罩在台灣上空、阻擋北邊的鋒面南下，使鋒面到目前為止，大多時候只能遠遠地在台灣北邊徘徊，未能帶給我們降雨的機會。圖／取自氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」

明明是梅雨季，為什麼沒雨？氣象局臉書粉專「報天氣-中央氣象局」表示，每年5、6月都有梅雨鋒面為台灣水庫補水，怎麼今年5月到現在都沒什麼雨？顯著梅雨的出現需要兩個條件，分別是太平洋高壓勢力退離台灣，使西南風可以把暖濕水氣帶來台灣附近，第二是暖空氣交會產生的滯留鋒，移至台灣上空。這兩個條件每年出現的時間不一樣，有時早一點、有時晚一點。

「報天氣 - 中央氣象局」表示，今年5月中上旬的太平洋高壓特別強大，大部分時間籠罩在台灣上空、阻擋北邊的鋒面南下，使鋒面到目前為止，大多時候只能遠遠地在台灣北邊徘徊，未能帶給我們降雨的機會。強勢的高壓也讓5月至今的天氣既少雨又炎熱，甚至台南、高雄內陸地區已經連續15天以上出現超過37度的高溫。

何時有機會？「報天氣 - 中央氣象局」表示，目前看起來5月底、6月初大氣環境開始有機會有些轉變，提醒大眾還是持續要惜水、節水。

氣象局 梅雨

延伸閱讀

日本九州大雨道路崩塌 摔落兩車駕駛獲救

梅雨鋒下周三起影響台灣 吳德榮指這幾天可望明顯降雨

日本熊本梅雨猛烈 1人失蹤部分地區發避難警報

鋒面接近仍無大雨 梅雨五月底才到

相關新聞

梅雨為何遲遲不來？ 氣象局一張圖解惑

明明是梅雨季，為什麼沒雨？氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」表示，每年5、6月都有梅雨鋒面為台灣水庫補水，怎麼今年...

石門水庫蓄水量不到2000萬噸 蓄水率跌破10%估撐15天

石門水庫有效蓄水量今天上午跌破2000萬噸，中午11點減少至1992.72萬噸，蓄水率也跌破10％，來到9.8％，昨晚約...

鋒面接力襲雨只到北東 氣象局：下周末「有梅雨樣子」

未來一周兩鋒面接力襲台，不過對中南部水情助益不大。中央氣象局說，主要還是下在北部、東半部。不過氣象局也說，下周末可能會有...

降雨解渴可期！ 吳德榮：25日鋒面抵達 月底另一波更強

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天滯留鋒在北部海面，台灣附近水氣較多，有局...

逝世嬤最愛吃披薩！必勝客店員「暖舉」惹哭眾人：洋蔥放太多

台灣處處有溫情！一名女網友在臉書表示「要抱怨善化的必勝客」，因為昨天(21日)是她阿嬤離開滿百日，因為阿嬤生前最喜歡吃披薩，於是希望必勝客能在早上11點前做素食披薩供取餐，沒想到訂餐的女生一口答應，讓她大讚「窩心到我很想哭」，網友也紛紛回應該文有「滿滿洋蔥」。

下周二波鋒面 吳聖宇：能否緩解旱象值得期待

天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今明兩天鋒面的位置仍在台灣北方，預估都將是午後山區有熱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。