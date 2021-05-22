梅雨為何遲遲不來？ 氣象局一張圖解惑

明明是梅雨季，為什麼沒雨？氣象局臉書粉專「報天氣-中央氣象局」表示，每年5、6月都有梅雨鋒面為台灣水庫補水，怎麼今年5月到現在都沒什麼雨？顯著梅雨的出現需要兩個條件，分別是太平洋高壓勢力退離台灣，使西南風可以把暖濕水氣帶來台灣附近，第二是暖空氣交會產生的滯留鋒，移至台灣上空。這兩個條件每年出現的時間不一樣，有時早一點、有時晚一點。

「報天氣 - 中央氣象局」表示，今年5月中上旬的太平洋高壓特別強大，大部分時間籠罩在台灣上空、阻擋北邊的鋒面南下，使鋒面到目前為止，大多時候只能遠遠地在台灣北邊徘徊，未能帶給我們降雨的機會。強勢的高壓也讓5月至今的天氣既少雨又炎熱，甚至台南、高雄內陸地區已經連續15天以上出現超過37度的高溫。

何時有機會？「報天氣 - 中央氣象局」表示，目前看起來5月底、6月初大氣環境開始有機會有些轉變，提醒大眾還是持續要惜水、節水。