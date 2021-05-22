太平洋高壓稍退 彭啟明：有午後局部陣雨

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，在台灣北方海面的滯留鋒面，是5月到目前最接近台灣的一波，離主要旺盛對流降雨帶約170公里，零星陣雨雲系約100多公里，今天在鋒面前緣，太平洋高壓稍微東退，仍有午後局部陣雨，這周雨勢都沒有下在集水區，期待下周有些小改變，「沒魚、蝦也好」。

彭啟明說，西南季風正在醞釀，前緣已經到南海南邊，希望慢慢往北發展起來。

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，今天還是要注意高溫，北部雲量稍多，但是偏南風會悶熱。

中央氣象局說，今天鋒面位於北部海面，北部、東半部地區及金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖為多雲到晴，清晨中南部地區有零星短暫陣雨，午後中南部山區有局部短暫雷陣雨，午後東半部地區並有局部大雨發生的機率。

明天東部、東南部地區及馬祖有局部短暫陣雨，清晨南部地區亦有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴，午後北部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。