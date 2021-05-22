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防疫宅在家新趣味！故宮南院邀您720°VR線上看展

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
故宮南院將展覽內容數位化，民眾及停課在家的學生可透過南院官網及故宮博物院Youtube教育頻道，欣賞策展人導覽精采影音內容。記者魯永明／翻攝
故宮南院將展覽內容數位化，民眾及停課在家的學生可透過南院官網及故宮博物院Youtube教育頻道，欣賞策展人導覽精采影音內容。記者魯永明／翻攝

疫情嚴峻，不出門也可看展覽！故宮南院配合防疫升級，園區及博物館暫不開放，但超前部署將展覽內容數位化，民眾及停課在家的學生可透過南院官網建置「720°VR線上展覽」專區，以及故宮博物院Youtube教育頻道，可透過展廳虛擬實境互動體驗，欣賞策展人導覽精采影音內容。

故宮南院表示，提供線上觀展服務是世界各大博物館發展趨勢，南院108年提供虛擬實境線上觀展，去年選擇茶文化、多寶格及佛陀形影等展期較長或常設展覽優先導入。

展廳採用4K、720°環景攝影機拍攝，由策展團隊精選20件重要展件先行定位，再依文物陳列位置，以觀眾平視角、展件位置及低視角等三個角度拍攝，運用後製、調光等多重技術合成完整清晰的影像，讓觀眾可以全方位細細品味展件，彷彿身歷其境。

另，展覽重要展件都設超連結，提供觀眾立即查詢典藏資料庫及Open data資料開放平台，增加線上觀展豐富性與知識性；線上展覽同時有紀錄保存功能，如「芳茗遠播-亞洲茶文化展」2月下檔後，民眾依舊可在線上重溫展覽內容，回憶現場觀展的感動。

故宮南院今年新增3個720°VR線上展覽內容，「樹─從信仰到抒情」特展6月上線，「院藏清代功臣圖與得勝圖」特展及「亞洲織品展」則隨展覽期程推出，展廳拍攝升級為8K、720°環景攝影機，文物拍攝採用陣列攝影技術，觀眾能更清楚欣賞展覽及文物細節。

故宮南院將518「哈啤大進擊」活動部分內容改線上進行，今天起線上答題可免費獲VR紙盒眼鏡，上傳4張照片到自己IG並標註南院，可預約明年5月南院寄出特製「未來信件」，詳情上南院臉書粉絲頁查詢。防疫學習不停歇！故宮南院720°VR線上展覽：https://reurl.cc/l0E0V6國立

故宮博物院教育頻道：https://reurl.cc/kV4VVd

故宮南院將展覽內容數位化，民眾及停課在家的學生可透過南院官網及故宮博物院Youtube教育頻道，欣賞策展人導覽精采影音內容。記者魯永明／翻攝
故宮南院將展覽內容數位化，民眾及停課在家的學生可透過南院官網及故宮博物院Youtube教育頻道，欣賞策展人導覽精采影音內容。記者魯永明／翻攝

故宮南院 文物

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