快訊

防疫叫外送安全嗎？重症醫：留意４風險

中華郵政今增2確診！分撿人員也中鏢 女兒是郵務士

聽新聞
test
0:00 / 0:00

青海規模7.3強震 竟有台灣西部11縣市有感 鄭明典：不祥

聯合報 / 記者楊德宜曹悅華／台北即時報導
中央氣象局發布遠地有感地震報告。圖／取自氣象局網站
中央氣象局發布遠地有感地震報告。圖／取自氣象局網站

美國地質調查所（USGS）地震通報，今天凌晨2時4分，中國大陸青海南部發生芮氏規模7.3有感地震，地震深度10公里。對此，中央氣象局長鄭明典在臉書表示，不祥。

青海南部地震同時，中央氣象局發布遠地有感地震報告，今天凌晨2時4分，在金門縣政府西偏北方2247.2公里，發生芮氏規模7.3有感地震，地震深度10公里。各地震度級：苗栗縣、新竹縣、新竹市、台中市、桃園市、彰化縣、新北市、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市1級。

本報記者詢問，為何會在臉書感嘆「不祥」。鄭明典說，是直覺反應，因為規模7.3很大，又是深度才10公里的淺層地震，加上「九二一大地震當時也是7.3」，所以比較敏感。真的很擔心那邊的災情。

地震 新竹

延伸閱讀

鄭明典：今天等午後對流 彭啟明指下周進入略多雨時期

鄭明典提醒今天依舊很熱 彭啟明：周五六午後陣雨略增

中南部慎防高溫 鄭明典指這些地區易有午後對流發展

全台白蟻大爆發！阿嬤說下雨前兆？鄭明典敲碗專家現身說法

相關新聞

梅雨為何遲遲不來？ 氣象局一張圖解惑

明明是梅雨季，為什麼沒雨？氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」表示，每年5、6月都有梅雨鋒面為台灣水庫補水，怎麼今年...

石門水庫蓄水量不到2000萬噸 蓄水率跌破10%估撐15天

石門水庫有效蓄水量今天上午跌破2000萬噸，中午11點減少至1992.72萬噸，蓄水率也跌破10％，來到9.8％，昨晚約...

鋒面接力襲雨只到北東 氣象局：下周末「有梅雨樣子」

未來一周兩鋒面接力襲台，不過對中南部水情助益不大。中央氣象局說，主要還是下在北部、東半部。不過氣象局也說，下周末可能會有...

降雨解渴可期！ 吳德榮：25日鋒面抵達 月底另一波更強

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天滯留鋒在北部海面，台灣附近水氣較多，有局...

配合疫調 環球購物中心桃園A8閉館2天大消毒

疫情持續緊張，Global Mall環球購物中心桃園A8今早接獲衛生局通知，配合足跡疫調，環球購物中心桃園A8立即自主進...

配合疫調 Global Mall桃園A8今明暫停營業全面清消

Global Mall桃園A8今（22）日早接獲衛生局通知，配合足跡疫調，Global Mall桃園A8立即自主進行全面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。