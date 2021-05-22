青海規模7.3強震 竟有台灣西部11縣市有感 鄭明典：不祥

美國地質調查所（USGS）地震通報，今天凌晨2時4分，中國大陸青海南部發生芮氏規模7.3有感地震，地震深度10公里。對此，中央氣象局長鄭明典在臉書表示，不祥。

青海南部地震同時，中央氣象局發布遠地有感地震報告，今天凌晨2時4分，在金門縣政府西偏北方2247.2公里，發生芮氏規模7.3有感地震，地震深度10公里。各地震度級：苗栗縣、新竹縣、新竹市、台中市、桃園市、彰化縣、新北市、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市1級。

本報記者詢問，為何會在臉書感嘆「不祥」。鄭明典說，是直覺反應，因為規模7.3很大，又是深度才10公里的淺層地震，加上「九二一大地震當時也是7.3」，所以比較敏感。真的很擔心那邊的災情。