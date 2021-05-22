聽新聞
test
0:00 / 0:00
青海規模7.3強震 竟有台灣西部11縣市有感 鄭明典：不祥
美國地質調查所（USGS）地震通報，今天凌晨2時4分，中國大陸青海南部發生芮氏規模7.3有感地震，地震深度10公里。對此，中央氣象局長鄭明典在臉書表示，不祥。
青海南部地震同時，中央氣象局發布遠地有感地震報告，今天凌晨2時4分，在金門縣政府西偏北方2247.2公里，發生芮氏規模7.3有感地震，地震深度10公里。各地震度級：苗栗縣、新竹縣、新竹市、台中市、桃園市、彰化縣、新北市、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市1級。
本報記者詢問，為何會在臉書感嘆「不祥」。鄭明典說，是直覺反應，因為規模7.3很大，又是深度才10公里的淺層地震，加上「九二一大地震當時也是7.3」，所以比較敏感。真的很擔心那邊的災情。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言