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降雨解渴可期！ 吳德榮：25日鋒面抵達 月底另一波更強

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
最新歐洲模式模擬25日20時地面氣壓及前12小時降水圖(左圖)顯示，滯留鋒影響台灣、降雨明顯。模擬30日20時地面氣壓及前12小時降水圖(右圖)顯示，滯留鋒再增強，重返台灣，伴隨大量降雨。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄
最新歐洲模式模擬25日20時地面氣壓及前12小時降水圖(左圖)顯示，滯留鋒影響台灣、降雨明顯。模擬30日20時地面氣壓及前12小時降水圖(右圖)顯示，滯留鋒再增強，重返台灣，伴隨大量降雨。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天滯留鋒在北部海面，台灣附近水氣較多，有局部短暫陣雨或雷雨，以午後山區為主，部分平地有受影響的機率。各地高溫炎熱，要注意防曬、防中暑。今天北部23至36度，中部24至38度，南部23至39度，東部23至37度。

他說，下周一滯留鋒接近，不穩定度提高，有局部陣雨或雷雨的機率，並有較大雨勢。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示。25日下周二至31日梅雨季滯留鋒已從華中調整至台灣附近，仍呈現南北徘徊的特性，多雨型態逐漸成形；劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨、冰雹、龍捲風的激發，則視其熱力不穩定(低層暖濕程度)及動力不穩定(水平及垂直風切)的程度而定。

他指出，期間降雨並非連續不停，當滯留鋒北移或南下離台灣太遠時，也會出現相對的空檔。對目前極度缺水的水庫而言，這波降雨解渴可期；但紓旱則需6月仍有持續的大量降水，但已超過預報極限。

他說，下周二、周三滯留鋒抵達，各地有陣雨或雷雨，注意較大雨勢。下周四、周五滯留鋒減弱北移，相對空檔，但大氣仍不穩定。29日至31日滯留鋒再增強，並南下重返台灣，各地再轉有陣雨或雷雨，模擬雨量則更勝上波；要特別注意劇烈天氣及大量降雨的發生的機率。由於愈接近期末的模擬，理論上不確定性也愈大，故不排除模式仍將繼續修正，應持續觀察。

吳德榮

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