疫情嚴峻釣魚也不行！漁業署關閉五處漁港垂釣區

中央流行疫情指揮中心110年5月19日提升全國COVID-19疫情至第三級警戒，民眾外出時須全程配戴口罩，避免不必要移動、活動或集會，停止室內5人以上、室外10人以上聚會，營業及公共場域落實戴口罩及維持社交距離。

農委會漁業署表示，為防止疫情擴散，避免群聚感染，第一類漁港垂釣區自110年5月22日起關閉，後續視疫情狀況再檢討開放。

漁業署說，目前第一類漁港計有八斗子、烏石、新竹、安平、東港鹽埔5處漁港設置垂釣區開放民眾垂釣，漁業署今日函請代管機關(縣市政府)協助完成管制措施，並設立告示牌與加強勸導，並協請海巡機關依漁港法第18條規定制止民眾垂釣。

漁業署表示，第一類漁港垂釣區自即日起關閉後，民眾切勿再前往漁港垂釣區釣魚，如經勸導制止不聽從將依漁港法裁處。