新冠肺炎採檢結果 健保快易通APP可查詢22日上線
疫情升溫，新冠肺炎採檢量大增，等待檢驗結果時間也拉長。疫情指揮中心宣布，民眾受檢的檢驗結果，將可在全民健保行動快易通APP查詢，查詢功能預計明天上線。
新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土疫情蔓延，雙北市更是疫情熱區，許多有症狀或曾去過高風險區域的民眾紛紛湧至採檢站篩檢，
即便快篩陰性，但仍要等待核酸檢測（PCR）報告出爐，且採檢陰性者眾多，等待通知時間可能長達3天。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天在疫情記者會中表示，若採檢陽性會及早通知，但陰性者要等3天，確實造成困擾。
陳時中表示，已請衛福部健保署與疾管署合作，未來檢驗結果陰性，受檢民眾將可在健保快易通APP查詢，縮短等待時間也降低焦慮感，但若採檢陽性仍會逐一致電通知，盡快安排後送隔離。
健保署長李伯璋今天告訴中央社記者，檢驗結果上傳方式已公告給負責檢驗的醫院，若檢驗結果出爐，醫院端今天晚間起即可上傳檢驗資料。
李伯璋說，查詢檢驗結果功能預計明天上午開始，受檢民眾下載健保快易通APP，並登入健康存摺，即可查詢快篩或PCR核酸檢測結果。
李伯璋表示，健保署明天也會派員到採檢站，輔導受檢民眾使用健康存摺查詢檢驗結果。
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