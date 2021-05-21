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防疫期間LINE可看病 高醫啟動「視訊診療門診」

中央社 / 高雄21日電

因應新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情升溫，全國疫情三級警戒，高醫配合中央疫情指揮中心政策，今天起至28日開辦「視訊診療門診」，手機LINE看診，藥物也可以繼續領取

高雄醫學大學附設中和紀念醫院眼科部主治醫師張丞賢今天利用LINE和病人對話問診。網路那一端的病人回應，這段期間確實不太敢上醫院，有了視訊問診，真的很方便。

張丞賢表示，防疫期間，許多慢性病病人很猶豫要不要到醫院就診拿藥，但他們的疾病又不能中斷用藥，因此醫院特別推出「視訊診療門診」，將眼科、骨科、胸腔外科、一般及消化系外科、泌尿科、心臟血管內科、小兒一般科、胸腔內科、胃腸內科、腎臟內科等科別納入，提供視訊診療服務，以保護醫療人員與病人的安全。第一天眼科就看了8名病人，因醫療需求甚殷，預估會增加。

高醫「視訊診療門診」設在國際醫療中心，由於過去常與海外人士有視訊醫療的豐富經驗，這次配合衛福部醫療降載政策，肩負起視訊診療門診的任務，未來將擴及一般門診區。

國際醫療中心護理長葉美杞表示，高醫採用普及率高且老人家容易操作的LINE來看診，民眾只要於高醫官網預約掛號，並留下手機號碼，就會有專人致電教病人如何使用LINE看診。

民眾在約診時間，透過視訊先出示健保卡與其他身分證件確認身分後接受診察，醫師完成看診、開立處方，再請家屬或代理人持看診民眾的健保卡與其他身分證件，使用手機支付「醫指付APP」或臨櫃繳費，再至院區啟川大樓（自由路）戶外領藥窗口領藥即可，病人完全不用進到醫院。諮詢專線07-3212831。

高醫 健保卡 LINE

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