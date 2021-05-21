快訊

防疫叫外送安全嗎？重症醫：留意４風險

中華郵政今增2確診！分撿人員也中鏢 女兒是郵務士

室內抽菸最低罰2千、室外罰3千 老菸槍只能這樣抽

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導

在室內公共場所抽菸，依菸害防制法可處2000至10000元罰鍰，最近防疫規定凡在室外活動，須全程戴口罩，所以在室外拿下口罩抽菸，將可能被罰3000至15000元，室內2千、室外3千，等同抽菸就得罰，叫吸菸者情何以堪，許多老婆借機勸老公「戒了吧！」。

菸害防制法已讓吸菸者自稱是「弱勢團體」，如今防疫法規加重處分，變成「室內兩千、室外三千」，更讓吸菸者處於「無地自容」的窘境。這兩天脫口罩罰則一出，許多吸菸人都想著怎麼辦才好。

雲林一位50多年江姓老菸槍，從當兵就自認是偷抽菸的高手，從不被班長抓到，很多人把香菸藏寢室枕頭、棉被套、鞋底、衣櫃縫隙，老是被抓，他每次藏一、兩包菸，當了兩年兵從不被抓，他說，「放在身上最安全！」。果然每位班長都認為膽子再大，不可能放身上，他褲子口袋總是有菸，也沒被抓過，印證「最危險就是最安全」。

這位江姓老菸槍，對於室內室外都不可抽菸，他想了想，目前恐只有這些地方可抽菸，他說，家裡的陽台、樓頂或牆內庭院，應是首選地點，若真不行，只能站在窗口的下風處，窗內吸、窗外吐，既不必戴口罩也不影響別人，恐怕是「閃法律洞」的唯一方法。

不過，他認為為減少爭議，防疫指揮中心在各項禁令推出前，最好規定清楚，或能有所彈性，因地制宜，否則叫吸菸者想守法又不知該怎麼做，陷於兩難處境。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康 !--@IMAGE_12331705_CENTER@-->

抽菸 口罩

延伸閱讀

全國升級第一個周末假日 新北市長侯友宜：謝謝市民配合防疫

影／台南違規者被勸戴口罩飆三字經、吐口水 民怒：拳頭硬了

我是肺炎、流感、感冒還是氣喘？胸腔科醫師教分辨這些症狀，完整解析呼吸道疾病

抽菸脫口罩未保持距離 恐成防疫破口

相關新聞

梅雨為何遲遲不來？ 氣象局一張圖解惑

明明是梅雨季，為什麼沒雨？氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」表示，每年5、6月都有梅雨鋒面為台灣水庫補水，怎麼今年...

石門水庫蓄水量不到2000萬噸 蓄水率跌破10%估撐15天

石門水庫有效蓄水量今天上午跌破2000萬噸，中午11點減少至1992.72萬噸，蓄水率也跌破10％，來到9.8％，昨晚約...

鋒面接力襲雨只到北東 氣象局：下周末「有梅雨樣子」

未來一周兩鋒面接力襲台，不過對中南部水情助益不大。中央氣象局說，主要還是下在北部、東半部。不過氣象局也說，下周末可能會有...

降雨解渴可期！ 吳德榮：25日鋒面抵達 月底另一波更強

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天滯留鋒在北部海面，台灣附近水氣較多，有局...

逝世嬤最愛吃披薩！必勝客店員「暖舉」惹哭眾人：洋蔥放太多

台灣處處有溫情！一名女網友在臉書表示「要抱怨善化的必勝客」，因為昨天(21日)是她阿嬤離開滿百日，因為阿嬤生前最喜歡吃披薩，於是希望必勝客能在早上11點前做素食披薩供取餐，沒想到訂餐的女生一口答應，讓她大讚「窩心到我很想哭」，網友也紛紛回應該文有「滿滿洋蔥」。

下周二波鋒面 吳聖宇：能否緩解旱象值得期待

天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今明兩天鋒面的位置仍在台灣北方，預估都將是午後山區有熱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。