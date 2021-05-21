室內抽菸最低罰2千、室外罰3千 老菸槍只能這樣抽

在室內公共場所抽菸，依菸害防制法可處2000至10000元罰鍰，最近防疫規定凡在室外活動，須全程戴口罩，所以在室外拿下口罩抽菸，將可能被罰3000至15000元，室內2千、室外3千，等同抽菸就得罰，叫吸菸者情何以堪，許多老婆借機勸老公「戒了吧！」。

菸害防制法已讓吸菸者自稱是「弱勢團體」，如今防疫法規加重處分，變成「室內兩千、室外三千」，更讓吸菸者處於「無地自容」的窘境。這兩天脫口罩罰則一出，許多吸菸人都想著怎麼辦才好。

雲林一位50多年江姓老菸槍，從當兵就自認是偷抽菸的高手，從不被班長抓到，很多人把香菸藏寢室枕頭、棉被套、鞋底、衣櫃縫隙，老是被抓，他每次藏一、兩包菸，當了兩年兵從不被抓，他說，「放在身上最安全！」。果然每位班長都認為膽子再大，不可能放身上，他褲子口袋總是有菸，也沒被抓過，印證「最危險就是最安全」。

這位江姓老菸槍，對於室內室外都不可抽菸，他想了想，目前恐只有這些地方可抽菸，他說，家裡的陽台、樓頂或牆內庭院，應是首選地點，若真不行，只能站在窗口的下風處，窗內吸、窗外吐，既不必戴口罩也不影響別人，恐怕是「閃法律洞」的唯一方法。

不過，他認為為減少爭議，防疫指揮中心在各項禁令推出前，最好規定清楚，或能有所彈性，因地制宜，否則叫吸菸者想守法又不知該怎麼做，陷於兩難處境。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康 !--@IMAGE_12331705_CENTER@-->