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台鐵今起砍班 25日再砍第二波 停駛班次懶人包看這
國內疫情升溫，台鐵日前才公布，今天起至6月8日止，停駛平日各級列車25列次、假日各級列車40列次，鳴日號觀光列車、郵輪式列車、環島之星觀光列車也暫停行駛，稍早再宣布第二波砍班計畫，5月25日起再停駛平日各級列車46列次、假日各級列車51列次。
台鐵說，因受新冠肺炎疫情影響，旅客乘車意願降低致運量銳減，評估疫情期間旅運需求，在不影響平日通勤原則下，將於5月25日起至6月8日止，再停駛平日各級列車46列次、假日各級列車51列次，列車編組停駛期間，會加強檢修維護、增進安全效能。
台鐵說，列車停駛受影響旅客，將協助退換票或改搭當日最近班次列車繼續行程；已購票旅客不限搭乘區間，均可自票面乘車日起一年內，持實體車票至臺鐵各車站窗口辦理退票，免收手續費，已完成網路付款未取票之車票及臺鐵e訂通退票之車票，手續費由臺鐵局統計批次退款。
台鐵說，相關停駛列車車次、時刻於5月22日起對外公告，相關資訊請參閱臺鐵網站(網址：http://www.railway.gov.tw ），及各車站公告。
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