台北凱撒：國家有難、挺身而出「封館投入防疫備援」

台北凱撒大飯店在臉書公告「配合政府防疫，疫情期間，本飯店將作內部清潔、消毒與維護保養設備作業，此段時間將暫停營業」，事出突然，但知情人士透露，封館是為轉作防疫；記者去電，原本飯店三緘其口，希望由官方發言，剛剛發出最新聲明稿，證實「封館為防疫」。

聲明稿指出，台北凱撒大飯店在疫情前為台北市住房率前三名、入住達九成以上的飯店，深受國內外旅客喜愛，去年為了提供更好的住宿品質，房間重新裝修。但此時面臨疫情日益升溫而造成醫療資源不足，故經集團飯店董事長、內部高層主管與政府團隊討論過後，台北凱撒大飯店將加入備援，一起守住台灣的醫療體系。

據了解，台北凱撒留任的員工將可優先施打疫苗，薪資也加三成作為鼓勵，聲明稿中也對同仁表達感謝，「謝謝台北凱撒全體同仁願意一起守護台灣，他們是無名英雄，即日起將與醫護同仁們站在同一陣線，攜手抗疫」。

台北凱撒感性指出，「飯店不只是觀光產業，在沒有疫情的時候是所有旅客的家，而此時此刻更是所有台灣人民的庇護所；國家有難，台北凱撒挺身而出，一起守護大家的健康，祈禱疫情恢復的那一天，重現觀光飯店的榮耀，大家一起加油」。