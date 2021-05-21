台北凱撒飯店即日起暫停營運：「不只是防疫旅館！」

台北凱撒大飯店在臉書公告「配合政府防疫，疫情期間，本飯店將作內部清潔、消毒與維護保養設備作業，此段時間將暫停營業」，事出突然，但不少知情人士紛紛留言「願大家都平安，攜手抗疫成功」，魔術師陳日昇也寫下「謝謝你們的守護」。據了解，台北凱撒受政府徵召作為染疫重症者的收容醫院，因情況危急，臨危受命，員工也都被下了禁口令，將統一由疫情指揮中心發言，據稱「因擔心造成恐慌」。

據知情人士透露，台北凱撒去年才耗資5千萬裝修，「最不想碰的就是防疫旅館」，因此，即使海外商旅客進不來，國旅客源競爭激烈下，依然堅守。但此次徵召狀況危急，「已經不只是防疫旅館的需求」。

據了解，飯店員工得知消息也很錯愕，且須在短時間內決定是否留下，若留任參與防疫工作，可優先施打疫苗，並加薪三成。知情人士透露，今日在臉書PO文後，員工們紛紛抱頭痛哭，彷若生離死別。