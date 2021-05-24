傳承童衣經典 陪孩子永續彩色未來

圖／吳欣穎 攝影

放眼全球，少子化已成趨勢，現代父母更捨得花錢在孩子的身上。看準這點，國內外嬰童專賣的品牌不斷推陳出新，衣服款示上架、下架的時間快速，以削價方式競爭，試圖在激烈的市場中奪得一席之地。

然而，一件百元的衣服雖然便宜，但售價永遠反映著成本，百元童衣所使用的面料材質、製衣工廠的環境、衣物製程中對環境可能造成的衝擊…等，都很有可能無形中付出健康與環境的代價。

一件衣服能傳遞父母之愛 嚴謹用料是不能妥協的原則出生在經營童衣事業的家庭，麗嬰房總裁林泰生之女，亦是麗嬰房現任副總林柏薇，深受母親藍采如耳濡目染，認為孩子的衣服也應該要講究。林柏薇認為，買對一件好衣服很重要，25年前與母親的一段故事令她難忘。

當時的林柏薇剛到美國讀書，為了能安然度過寒冷的冬天，藍采如便帶著女兒去挑選合適的大衣，沒想到，大衣的價格要價不斐，讓林柏薇萌生退意。

然而，藍采如卻說，衣服貴，但質料也特別好，未來幾年也都能繼續穿。「既然要買東西，那就買得好，事實上，也能買得更少」藍采如一席話，讓林柏薇至今印象深刻，受訪時笑著說，「這件大衣我到現在還在穿。」

「一件衣服裡面隱藏很多意涵，我們能透過衣服和小朋友傳達非常多的故事，也是一種祝福的象徵。」林柏薇表示，一件衣服能傳達父母對孩子的愛，古老社會中的母親用一針一線，織出對孩子的用心；而現代父母則是透過對品質的講究，展現呵護孩子的心志。

林柏薇認為一件衣服可以代表很多意義，因此費時兩年製作互動式繪本，希望親子間可以透過簡單互動，體驗身上的衣服如何從無到有。 圖／吳欣穎 攝影

為了削價壓低成本，許多「快時尚」品牌所使用的衣料，被環境衛生中心（Center for Environmental Health）揭露，含有超過法定標準的鉛含量，而衣物所使用的染料、化學藥劑，則會產生化學毒物，可能影響神經、免疫系統...等，對人體的傷害不容小覷。

照顧孩子、陪伴孩子，是麗嬰房品牌的核心理念，因此多年前企業雖然遭受快時尚衝擊，卻依然站穩自己的腳步。在衣服的材質上絕不妥協，還必須親膚、採用美國棉為主要衣料。麗嬰房服飾商品處協理林佳蓉說明，每塊布料都經過嚴格把關、試縮率，「這也是為什麼很多人說，麗嬰房的衣服很耐洗。」

充滿祝福的衣服不僅富含底蘊 更帶著環境永續的使命「我自己也有三個小孩，當了媽媽以後做的每一件事情，都是為了他們。」當採訪團隊問到，面對快時尚帶來的市場壓力，麗嬰房如何堅持？林柏薇表示，自己也是個媽媽，必須做對得起下一代的事情，當現代人在求快的同時，或許忽略了「快」背後所代表的意義。

「我們也不是所謂的慢時尚，我們希望能找到平衡，帶給消費者最安全、最舒適，對環境最負責的衣服。」林柏薇認為，按部就班地把每一步走穩，才能走得長遠。

對環境負責任也是企業承諾，因此，從2013年起，麗嬰房的內著產品開始採用環保材質，從當年的8%，到了2021年，也是麗嬰房50週年時，環保材質的比例已經高達99%。

「孩子一下就長大」的思維，讓不少家庭對於高單價的嬰童衣著保持觀望態度，對此，林佳蓉提出值得思考的觀點，「原物料及做工安全的細節，都反映在成本。」舉例來說，在鈕扣選擇上，就不能含有任何重金屬汞、在設計上也要以孩子的舒適感作為第一考量，衣服裡頭的防護貼片與包覆的設計，都是細節所在。

面對快時尚衝擊，麗嬰房選擇站穩腳步應對，每一件衣服把關更嚴格、品質要求精益求精。 圖／吳欣穎 攝影

以「陪孩子做自己」的初心 創立Simple與YUAN走出新路注重一件衣服背後的意涵，麗嬰房近年分別創立了「Simple」及「YUAN」兩個品牌，在瞬息萬變的世代，走出屬於自己的新路。

Simple強調採用環保材質製衣，在衣料選擇方面，加入了從櫸木萃取出的莫代爾與麻，視覺上能呈現時尚感，穿起來也輕透涼爽許多。設計師范宇廷說，在設計上採用廓形的手法，能展現衣服清新、簡約的特色，雖然乍看之下沒那麼吸眼球，但Simple卻擁有越看越耐看的魅力。

Simple省去過於複雜的設計，以廓型展現出服裝特色，衣服穿起來別具清新、舒服的感覺。 圖／吳欣穎 攝影

童裝以圖騰與刺繡發想 「YUAN」再現傳統經典之美「YUAN」（圓）這個品牌能見世，林柏薇解釋，主要是因為母親的緣故。藍采如鍾情於蒐藏無數少數民族小孩子們的衣服、鞋子、帽子、背兒帶...等服飾，對中華傳統織品的熱愛，便催生了「YUAN」，結合傳統美學與流行時尚的創新品牌。

一件以圖騰為發想設計的兒童服飾，想在童裝市場站穩腳步，設計師陳亭伊表示，構思「YUAN」的衣服，得打破過去設計童衣的框架，並將中華傳統刺繡的美學融入設計，絕對是件極具難度的事。

然而，林柏薇認為所有的創新必須奠定於傳統，於是不斷鼓勵設計師，將傳統服飾要表達的意涵帶到現今社會，再將其設計成一件衣服，讓現代父母透過這件衣服，傳達出對子女的期許與祝福。

「Yuan」系列的鳳凰牡丹紋洋裝，牡丹與鳳凰有富貴之寓意。麗嬰房盼望一件衣服，能傳達父母對孩子的祝福。 圖／吳欣穎 攝影

現今台灣社會大多追求韓風與歐美風服飾，中華文化為發想而設計的流行服飾，在市場上勢必得經歷一番考驗，不過麗嬰房始終相信，陪孩子做自己、為孩子設計一件有故事的衣服，是一條必須堅持的路。只是要經典，便能代代相傳，如同「YUAN」的品牌精神，與之伴隨的祝福將生生不息。