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戴口罩可外出運動？專家不建議：口罩濕掉恐失防護力
全台三級警戒，許多知名的戶外景點封閉、休園，不少運動人士戴著口罩外出爬山、騎單車或跑步。本身也喜歡運動的高雄義大醫院醫師楊士賢提醒說，戴口罩運動不僅有缺氧問題，萬一口罩濕掉會失去防護力，細菌可能隨著水氣進入口罩，待在家中可以改以跑步機、肌力訓練等項目取代，風險比外面低。
疫情升溫後，即使外出都要戴口罩，社區公園、阿公店水庫、柴山等地仍有愛運動的人士戴口罩散步或跑步，甚至有人氣喘吁吁騎單車挑戰陡峭山路，緊戴口罩不舒服也要運動。義大醫院外傷科主治醫師楊士賢平日有運動習慣，加入跑團練跑，通常跑10公里左右，近日戴口罩跑步，以5分速時間跑5公里就受不了，整個口罩都被汗水浸溼，鼻子、嘴巴都吸不到氣，最後只好放棄。
有了上述經驗，楊士賢最好只好在家運動。他說，口罩萬一被汗水浸濕會出現毛細現象，細菌可能隨著水氣進入口罩，進而失去防護力。此外，即使在田徑場繞圈跑步的換氣量也很大，每個人都無法確定運動環境空氣是否殘留病毒、病毒量是多少，口罩沒有防護力很危險。
楊士賢說，近期真的不建議民眾戴口罩外出運動，家中若沒有健身器材，可以選擇原地跑步或簡易的肌力訓練，這些訓練都有利於各項運動；如同空汙下不利外出運動，不該讓健康風險高於健康促進目的。
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