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別因吸菸讓病毒找上門！ 國健署：重症確診率更高
全國本土疫情升溫，目前升至三級警戒，民眾在室外需戴緊口罩。吸菸者於疫情期間，若還有「揪團吸菸」或抽菸的習慣，恐造成防疫破口。國健署今天表示，WHO先前呼籲，吸菸者比不吸菸者容易感染新冠肺炎，重症率也比較高，因此別因吸菸（煙）讓病毒找上門。
針對吸菸者，WHO先前呼籲，疫情期間停止吸菸，比以往任何時候都更加重要，現有證據指出，吸菸者更有重症染疫的可能，嚴重者需要加護病房照護，甚至導致死亡。
國健署指出，根據國外研究發現，曾使用電子煙的13至24歲青少年，比起不吸電子煙者，確診可能性高達5倍；曾吸菸又使用電子煙的雙重使用者，確診可能性是非吸菸（煙）者的7倍，顯示青少年使用電子煙及菸品，不但影響呼吸系統和免疫系統，更是新冠肺炎的危險因子。
此外，吸菸過程中，手指夾著菸品會不斷與嘴唇接觸，WHO指出，此舉增加了病毒由手向口傳播的可能性，又吸菸者可能已有肺部疾病或肺活量降低的狀況，所以大大增加染疫風險。
國健署呼籲，疫情期間不僅要減少吸菸，更要戒菸，因應疫情若民眾有戒菸需求，不用出門至醫療院所，只要撥打免費戒菸專線，將有專業的醫事人員協助。
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